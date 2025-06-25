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        Haberler Dünya UAEA Başkanı Grossi'den İran açıklaması | Dış Haberler

        UAEA Başkanı Grossi'den İran açıklaması

        Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere düzenlediği saldırıların ardından Tahran yönetiminin zenginleştirilmiş uranyum stokunun yerinin tespit edilemediğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 01:43 Güncelleme: 25.06.2025 - 01:43
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        UAEA Başkanı Grossi'den İran açıklaması
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        UAEA Başkanı Grossi, Fox News'e verdiği röportajda, İranlı yetkililerin ABD saldırılarından önce zenginleştirilmiş uranyum stokunu "koruyucu önlemler" kapsamında başka bir yere taşıdığını aktardı.

        Muhabirin İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stokunun İsfahan yakınlarındaki eski bir yapıya taşıdığı iddiasına ilişkin sorusuna cevap veren Grossi, "Biz UAEA'yız, burada spekülasyon yapmayız. Bu materyalin nerede olduğuna dair elimizde herhangi bir bilgi yok" ifadelerini kullandı.

        AA'nın aktardığı habere göre Grossi, "Benim görevim, bu materyalin nerede olduğunu tespit etmeye çalışmak çünkü İran, sahip olduğu tüm nükleer materyali bildirme ve hesap verme yükümlülüğüne sahip ve benim görevim bu olmaya devam edecek." şeklinde konuştu.

        ABD Başkanı Donald Trump, 21 Haziran'da ABD B-2 uçaklarının İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerine hava saldırısı düzenlediğini duyurmuş, saldırıların İran'ın nükleer zenginleştirme tesislerini "tamamen ve bütünüyle yok ettiğini" öne sürmüştü.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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        #iran
        #uranyum
        #nükleer tesis
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