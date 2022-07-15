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Uber'e cinsel istismar davası 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

En az 550 kadın, ABD merkezli ulaşım şirketi Uber'e şoförler tarafından cinsel istismarına uğradıkları gerekçesiyle dava açtı.

Kadınları temsil eden avukatların yaptığı basın açıklamasında, San Francisco İlçe Yüksek Mahkemesinde açılan dava, birden fazla eyaletteki kadınların taleplerini içeriyor. Şirkete karşı 150 iddia daha aktif olarak araştırılıyor.

Farklı eyaletlerden kadınlar, "Uber şoförleri tarafından kaçırıldıklarını, cinsel saldırıya ve tecavüze uğradıklarını, özgürlüklerinden mahrum bırakıldıklarını, taciz edildiklerini veya fiziksel saldırıya uğradıklarını" dile getirdi.

Avukat Adam Slater, Uber'in iş modelinin müşteri güvenliği yerine şirket büyümesine öncelik verdiğini iddia etti.

Bir Uber sözcüsü USA TODAY'e yaptığı açıklamada, şirkete karşı 12 dava açıldığını ve her bir raporun ciddiye alındığını belirtti.

Açıklamada, "Güvenlikten daha önemli bir şey yoktur, bu yüzden Uber yeni güvenlik özellikleri geliştirdi. Dava hakkında yorum yapamasak da, güvenliği işimizin merkezinde tutmaya devam edeceğiz." dedi.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.