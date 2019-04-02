Araç çağırma uygulaması Lyft, beklenen halka arzını gerçekleştirdi. Dünyanın teknoloji borsası olarak kabul edilen Nasdaq'ta işlem gören şirket, bugüne kadar yaşadığı maddi zararlar ile gündeme gelse de, borsada dikkat çeken bir çıkış yaptı.

ABD'li girişimin 72 dolar seviyesinde belirlediği halka arz fiyatına rağmen, hisseleri şirketin borsadaki ilk gününde hisseleri yüzde 21 artış ile 87 dolar seviyesinde işleme açıldı.

Yatırımcılardan 2.34 milyar dolar toplayan şirket, piyasa değerini ise 24 milyar dolara taşıdı. Lyft'in borsadaki ilk gününde, hisseleri en yüksek 97 dolar seviyesini test ederken, gün içinde gördüğü en düşük seviye de 75 dolar olarak kaydedildi.

Lyft'in borsa performansı, kuşkusuz şirket açısından yeni bir dönemin kapısını araladığı gibi, araç paylaşım ekonomisine olan ilgiyi de gözler önüne serdi. Bu kapsamda, halka arza hazırlanan Uber için de Lyft hisseleri bir 'ön izleme' oldu.

911 MİLYON DOLAR BORCU VAR

Rakibi Uber gibi Lyft de bir süredir zarar ediyor. Taksi çağırma uygulamasının net kaybı 2017'de 688 milyon dolar seviyesinde gerçekleşirken, bu rakamın 2018'de 911 milyon dolara çıkması dikkat çekiyor. Uber ise aynı dönemde 1.8 milyar dolarlık kaybı ile bu anlamda Lyft'in önünde.