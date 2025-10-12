Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 10.720,36 %-0,06
        DOLAR 41,8190 %0,19
        EURO 48,6128 %0,45
        GRAM ALTIN 5.404,54 %1,25
        FAİZ 40,01 %-0,25
        GÜMÜŞ GRAM 67,45 %1,90
        BITCOIN 111.907,00 %1,37
        GBP/TRY 55,8959 %0,45
        EUR/USD 1,1619 %0,48
        BRENT 62,73 %-3,82
        ÇEYREK ALTIN 8.836,42 %1,25
        Haberler Ekonomi Teknoloji Üç ayda '155 bin yıl' konuşuldu - Teknoloji Haberleri

        Üç ayda '155 bin yıl' konuşuldu

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, elektronik haberleşme sektörünün 2025 yılı ikinci çeyrek verilerini değerlendirdi. Bakan Uraloğlu, "2025 yılının ikinci çeyreğinde mobil ve sabit hatlardan toplam 81,8 milyar dakika konuşma gerçekleştirildi. Bu süre, kesintisiz konuşulduğunda 155 bin yıla denk geliyor" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.10.2025 - 13:06 Güncelleme: 12.10.2025 - 13:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Üç ayda '155 bin yıl' konuşuldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan elektronik haberleşme sektörünün 2025 yılı ikinci çeyrek verilerini değerlendirdi. Haziran sonu itibarıyla elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmeci sayısının 405 olduğunu kaydeden Uraloğlu, “Bu işletmecilere verilen yetkilendirme sayısı ise 751’dir. Bu işletmeciler yetkilendirme sayısı bakımından İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmeti, Altyapı İşletmeciliği Hizmeti ve Sabit Telefon Hizmeti şeklinde sıralanıyor.” ifadelerini kullandı.

        2025 yılının ikinci çeyreğinde sabit telefon abone sayısının 8,8 milyon, mobil abone sayısının ise yaklaşık 96,5 milyon olduğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, “2025 yılının ikinci çeyreğinde mobil ve sabit hatlardan toplam 81,8 milyar dakika konuşma gerçekleştirildi. Bu süre, kesintisiz konuşulduğunda 155 bin yıla denk geliyor.” açıklamasında bulundu.

        REKLAM

        Bakan Uraloğlu ayrıca, bir önceki üç aylık döneme göre mobil trafik miktarının yüzde 8,8, sabit trafik miktarının ise yüzde 5,8 oranında arttığını kaydederek, “Trafiğin büyük bir kısmını yüzde 95,8’ini mobilden mobile giden trafik oluşturdu.” bilgisini paylaştı.

        Toplam mobil abonelerin yaklaşık yüzde 81,4’ünün bireysel, yüzde 18,6’sının ise kurumsal abonelerden oluştuğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, “Türkiye, 2025 yılı ikinci çeyreğinde 493 dakika olan ortalama aylık mobil kullanım süresi ile Avrupa ülkelerine kıyasla mobil telefonla en fazla görüşme yapan ülke oldu.” dedi.

        2025 yılı ikinci çeyreği itibarıyla genişbant internet abone sayısının 20,7 milyonunun sabit abone, 76,6 milyonunun mobil abone olduğunu kaydeden Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

        “Toplam 97,4 milyon genişbant internet abone sayısına ulaştık, internet abone sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,9 artarken en yüksek artış yüzde 36,6’lık bir oranla ‘Kablosuz Telsiz İnternet (Sabit)’ abone sayısında, onu takiben de yüzde 24’lük bir oranla da ‘Eve Kadar Fiber’ abone sayısında gerçekleşti. Fiber altyapı açısından ise, geçen yılın aynı döneminde yaklaşık 577 bin kilometre olan fiber uzunluğu, 2025 yılı ikinci çeyreğinde yaklaşık 637 bin kilometre olmuş ve yüzde 10,6 oranında artış gerçekleşmiştir”

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sır perdesi aralandı! Tünelin duvarında mahsur kalan kişi turist çıktı!
        Sır perdesi aralandı! Tünelin duvarında mahsur kalan kişi turist çıktı!
        Schengen'de yeni dönem bugün başlıyor
        Schengen'de yeni dönem bugün başlıyor
        İtalya'da Kenan Yıldız övgüsü!
        İtalya'da Kenan Yıldız övgüsü!
        Maganda kâbusu! Aileye dehşeti yaşattı!
        Maganda kâbusu! Aileye dehşeti yaşattı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a gidecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a gidecek
        Maktulün kimliğini tespit için kesik başı karakolda sergilediler!
        Maktulün kimliğini tespit için kesik başı karakolda sergilediler!
        Okullarda koronavirüs vakaları artıyor
        Okullarda koronavirüs vakaları artıyor
        "Kendilerini gösterdiler"
        "Kendilerini gösterdiler"
        Çok acı bilanço! Feci kazada can kaybı 6'ya yükseldi
        Çok acı bilanço! Feci kazada can kaybı 6'ya yükseldi
        Sıcaklık azalıyor, yağmura kar yağışı eşlik ediyor!
        Sıcaklık azalıyor, yağmura kar yağışı eşlik ediyor!
        İspanya'da gündem Arda Güler: Göz kamaştırdı
        İspanya'da gündem Arda Güler: Göz kamaştırdı
        ABD Temsilcisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
        ABD Temsilcisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
        Sofya'da Türk gecesi!
        Sofya'da Türk gecesi!
        “Çi börek aşa çok yaşa”
        “Çi börek aşa çok yaşa”
        Bir kadın daha iş yerinde katledildi!
        Bir kadın daha iş yerinde katledildi!
        Papara'nın kurucusuna 28 yıla kadar hapis istendi
        Papara'nın kurucusuna 28 yıla kadar hapis istendi
        Trump'ın açıklaması, kripto piyasasını vurdu
        Trump'ın açıklaması, kripto piyasasını vurdu
        "Machaho Nobel Barış Ödülü'nü bana ithaf etti"
        "Machaho Nobel Barış Ödülü'nü bana ithaf etti"
        Nemlendirici kremler cildimizi nasıl nemli tutar?
        Nemlendirici kremler cildimizi nasıl nemli tutar?
        Kışın şifa deposu
        Kışın şifa deposu