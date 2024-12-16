Üç aylar ne zaman? 2025 Diyanet dini günler takvimine göre Recep, Şaban, Ramazan ayı hangi, tarihte?

2025 ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini takvimi sonrasında üç ayların başlangıç tarihi belli oldu. Buna göre 2025 yılı üç aylar başlangıç tarihi belli oldu. Takvimde yer alan bilgiye göre üç aylar 1 Ocak 2025 Çarşamba günü Recep ayı ile başlayacak.

ÜÇ AYLAR NEDİR?

Üç aylarda Müslümanlara, yaptığı ibadetlerin daha fazlasını yapmaları önerilir. Regaib, Miraç, Berat Kandillerinin ve Kadir Gecesinin yer aldığı üç aylarda Peygamberimiz (s.a.v.); "Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım ve Ramazan ümmetimin ayıdır." buyurmuştur. Yani üç aylarda faziletli sayıldığı için ibadetler artırılır, günahlardan sakınılır ve Ramazan ayına hazırlık yapılır.