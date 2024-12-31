Üç aylar ne zaman? Recep, Şaban, Ramazan ne zaman başlıyor ve bitiyor, hangi güne denk geliyor?

ÜÇ AYLAR ÖNEMİ

Halk arasında üç aylar diye bilinen Receb, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), Receb ayı girdiğinde “Allah’ım! Receb ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir.

DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

1 Ocak 2025 Çarşamba Üç Ayların Başlangıcı (Receb ayı)

2 Ocak 2025 Perşembe Regaib Kandili

26 Ocak 2025 Pazar Miraç Kandili

31 Ocak 2025 Cuma Şaban Ayı

13 Şubat 2025 Perşembe Berat Kandili