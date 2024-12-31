Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Üç aylar ne zaman? Recep, Şaban, Ramazan ne zaman başlıyor ve bitiyor, hangi güne denk geliyor?

        Üç aylar ne zaman? Recep, Şaban, Ramazan ne zaman başlıyor ve bitiyor, hangi güne denk geliyor?

        Üç aylar olarak bilinen Receb, Şaban ve Ramazan ayları İslam dünyası için oldukça önemli. Allah'ın rahmet ve bereketinin en çok olduğu bu özel günleri en güzel şekilde değerlendirmek isteyenler üç aylar (Recep, Şaban, Ramazan) ne zaman başlayacak sorusunun cevabını araştırıyor. Peki Üç aylar ne zaman? Recep, Şaban, Ramazan ne zaman başlıyor ve bitiyor, hangi güne denk geliyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2024 - 13:09 Güncelleme: 31.12.2024 - 13:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Mübarek üç ayların İslam alemi için büyük bir önemi bulunuyor. Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan üç aylar, Müslümanlar tarafından heyecanla bekleniyor. İşte üç aylar başlangıç tarihi

        2

        ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        2025 yılı Dini Günler takvimine göre Üç Aylar başlangıcı 1 Ocak 2025.

        3

        ÜÇ AYLAR ÖNEMİ

        Halk arasında üç aylar diye bilinen Receb, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), Receb ayı girdiğinde “Allah’ım! Receb ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir.

        DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

        1 Ocak 2025 Çarşamba Üç Ayların Başlangıcı (Receb ayı)

        2 Ocak 2025 Perşembe Regaib Kandili

        26 Ocak 2025 Pazar Miraç Kandili

        31 Ocak 2025 Cuma Şaban Ayı

        13 Şubat 2025 Perşembe Berat Kandili

        4

        1 Mart 2025 Cumartesi Ramazan Başlangıcı

        26 Mart 2025 Çarşamba Kadir Gecesi

        29 Mart 2025 Cumartesi Arefe

        30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramı 1. Gün

        31 Mart 2025 Pazartesi Ramazan Bayramı 2. Gün

        1 Nisan 2025 Salı Ramazan Bayramı 3. Gün

        5 Haziran 2025 Perşembe Arefe

        6 Haziran 2025 Cuma Kurban Bayramı 1. Gün

        7 Haziran 2025 Cumartesi Kurban Bayramı 2. Gün

        8 Haziran 2025 Pazar Kurban Bayramı 3. Gün

        9 Haziran 2025 Pazartesi Kurban Bayramı 4. Gün

        26 Haziran 2025 Perşembe Hicri Yılbaşı

        5 Temmuz 2025 Cumartesi Aşure Günü

        3 Eylül 2025 Çarşamba Mevlid Kandili

        21 Aralık 2025 Pazar Üç Ayların Başlangıcı

        25 Aralık Perşembe Regaib Kandili

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2024'te milyarderler rekor kırdı, zirvede kimler var?
        2024'te milyarderler rekor kırdı, zirvede kimler var?
        Eski karısını üzerine benzin döküp yaktı!
        Eski karısını üzerine benzin döküp yaktı!
        Yılbaşında kalp tsunamisine dikkat!
        Yılbaşında kalp tsunamisine dikkat!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        14 gündür haber yok! Türk mühendis kayıp!
        14 gündür haber yok! Türk mühendis kayıp!
        Taliban'dan kadınlara "pencere" yasağı
        Taliban'dan kadınlara "pencere" yasağı
        2024'te en çok değer kazanan Süper Lig futbolcuları!
        2024'te en çok değer kazanan Süper Lig futbolcuları!
        Akaryakıtta ÖTV artışı yüzde 6 ile sınırlandırıldı
        Akaryakıtta ÖTV artışı yüzde 6 ile sınırlandırıldı
        Transfer çıkmaza girdi!
        Transfer çıkmaza girdi!
        2024'te yılın en önemli spor olayları!
        2024'te yılın en önemli spor olayları!
        Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti
        Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!
        "Daha büyük dertleri var kadınların"
        "Daha büyük dertleri var kadınların"
        Milli Takım'ın altın yılı: 2024!
        Milli Takım'ın altın yılı: 2024!
        Çocuğunuza "annecim" "babacım" demeyin!
        Çocuğunuza "annecim" "babacım" demeyin!
        Emanetler geri alındı
        Emanetler geri alındı
        2024'te dünyada öne çıkanlar
        2024'te dünyada öne çıkanlar