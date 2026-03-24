        Üç haftadan uzun süren öksürüğe dikkat!

        Üç haftadan uzun süren öksürük "tüberküloz" habercisi olabilir

        Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sinem İliaz, tüberkülozun hala önemli bir halk sağlığı sorunu olmaya devam ettiğini, özellikle uzun süren öksürük şikayetlerinin mutlaka ciddiye alınması gerektiğini belirtti

        Giriş: 24.03.2026 - 12:18 Güncelleme:
        Prof. Dr. Sinem İliaz, tüberkülozun tedavi edilebilir bir hastalık olmasına rağmen dünya genelinde hala en fazla ölüme yol açan bulaşıcı hastalıklardan biri olmayı sürdürdüğünü ifade etti. İliaz, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, her yıl yaklaşık 10 milyondan fazla kişinin tüberküloza yakalandığını ve 1 milyondan fazla kişinin hastalık nedeniyle hayatını kaybettiğini aktardı.

        Tüberkülozun akciğerleri etkilediğini kaydeden İliaz, "Üç haftadan uzun süren öksürük, balgamda kan görülmesi, gece terlemeleri, kilo kaybı ve halsizlik gibi belirtiler tüberküloz açısından önemli uyarı işaretleridir. Bu belirtiler varsa zaman kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır." ifadelerini kullandı.

        İliaz, Türkiye'de tüberkülozla mücadelenin güçlü şekilde sürdürüldüğünü vurgulayarak, Türkiye'de yıllık tüberküloz görülme sıklığının yüz binde 14 civarında olduğunu ve hastaların büyük çoğunluğunun tedaviyle tamamen iyileşebildiğini belirtti.

        Türkiye'de hastaların düzenli olarak takip edildiğini aktaran İliaz, "Ancak tedavinin başarıya ulaşması için ilaçların düzenli ve eksiksiz kullanılması büyük önem taşır" dedi.

        İliaz, tüberkülozun hava yoluyla bulaşan bir hastalık olduğunu hatırlatarak, "Hasta bireyin öksürmesi veya hapşırmasıyla ortama yayılan mikroplar, özellikle kapalı ve kalabalık ortamlarda kolayca bulaşabilir. Bu nedenle erken tanı sadece bireysel değil, toplumsal sağlık açısından da kritik öneme sahiptir" değerlendirmesini yaptı.

        Bağışıklık sistemi zayıf olan bireyler, kronik hastalığı bulunanlar, sigara kullananlar ve yetersiz beslenen kişilerin tüberküloz açısından daha yüksek risk altında olduğuna dikkati çeken İliaz, düzenli sağlık kontrollerinin ihmal edilmemesi gerektiğini belirtti.

        İliaz, tüberkülozun önlenebilir bir hastalık olduğuna vurgu yaparak, "Bebeklik döneminde yapılan 'BCG aşısı' özellikle ağır hastalık formlarına karşı koruyucudur. Bunun yanı sıra yaşam alanlarının havalandırılması, hijyen kurallarına dikkat edilmesi ve şüpheli belirtilerde erken başvuru, hastalıktan korunmada önemli rol oynar" ifadelerini kullandı.

        Toplumda farkındalığın artırılmasının tüberkülozla mücadelede en önemli adımlardan biri olduğunu aktaran İliaz, geçmeyen öksürük gibi basit görünen şikayetlerin bile hayati bir hastalığın habercisi olabileceğini, bu nedenle belirtilerin asla ihmal edilmemesi gerektiğini kaydetti.

        İran Savaşı'nın İsrail'e getirdiği 'felaket'
        İran Savaşı'nın İsrail'e getirdiği 'felaket'
        Hürmüz'e alternatif rota
        Hürmüz'e alternatif rota
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Trump'tan Hegseth'e: Savaşı sen başlattın
        Trump'tan Hegseth'e: Savaşı sen başlattın
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Altın fiyatlarında düşüş serisi sürüyor
        Altın fiyatlarında düşüş serisi sürüyor
        İsrail basını yazdı: O tarihte bitirmeyi hedefliyor
        İsrail basını yazdı: O tarihte bitirmeyi hedefliyor
        Aleyna, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan... 7 tutuklama! Aleyna her şeyi anlattı!
        Aleyna, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan... 7 tutuklama! Aleyna her şeyi anlattı!
        F.Bahçe'den çifte bomba!
        F.Bahçe'den çifte bomba!
        Seda Sayan'dan Erol Köse açıklaması
        Seda Sayan'dan Erol Köse açıklaması
        Biri mezara, öteki hapise... Kardeşi katili oldu!
        Biri mezara, öteki hapise... Kardeşi katili oldu!
        Sane'den şaşırtan istatistik!
        Sane'den şaşırtan istatistik!
        İtalyanların kilo aldırmayan makarna tercihleri!
        İtalyanların kilo aldırmayan makarna tercihleri!
        İstanbul'da ilçelere göre sel riski haritası hazırlandı
        İstanbul'da ilçelere göre sel riski haritası hazırlandı
        Torvizcón'un Şeref Defteri'ni imzaladı
        Torvizcón'un Şeref Defteri'ni imzaladı
        "Yüksek kaliteli krom rezervi var" yalanıyla 93 milyon dolarlık dolandırıcılık!
        "Yüksek kaliteli krom rezervi var" yalanıyla 93 milyon dolarlık dolandırıcılık!
        Suçlu bulundu
        Suçlu bulundu
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Kafedeki hırsız kocası çıktı! "Sürpriz yaptım"
        Kafedeki hırsız kocası çıktı! "Sürpriz yaptım"
        C vitamini gerçekten de soğuk algınlığından korur mu?
        C vitamini gerçekten de soğuk algınlığından korur mu?