Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, İstanbul Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda öldürme ve yaralama olaylarına karışan 'Çingene Ümit' çetesine yönelik teknik takip çalışması başlattı.



4 CİNAYET, 2 CİNAYETE TEŞEBBÜS



Özellikle Bağcılar, Bahçelievler, Güngören ve Zeytinburnu'nda faaliyet gösteren çete üyelerinin, 4 cinayet, 2 cinayete teşebbüs ve 3 yaralama eylemlerine karıştıkları belirlendi. Projeli olarak yürütülen operasyonlarda, 'Çingene Ümit' olarak bilinen Ümit Y. geçen ay İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı.



50 KİŞİLİK ÇETESİ DE ÇÖKERTİLDİ



Çingene Ümit'in çetesine yönelik bu sabah saat 06.00 sıralarında İstanbul merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 50 çete üyesi gözaltına alınırken, zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, 15 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 1 adet uzun namlulu tüfek, 1 adet çelik yelek, bir miktar uyuşturucu madde, 2 bin 215 adet fişek ve sahte nüfus cüzdanları ele geçirildi.