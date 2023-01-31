Türkan, Somer’in tüm mesafesine rağmen onu tekrardan kazanmaya çalışırken bir de Sevilay konusunda annesiyle karşı karşıya gelir. Rüçhan, son olanları konuşmak için Nesrin’e gider. Ancak Mesut sayesindeki bir gelişmeyle, Rüçhan ve Nesrin’in ilişkisi sürprizlere gebe hale gelir. Türkan içinde bulunduğu karanlıktan çıkmak için çok güzel bir sebebe tutunmuşken, Somer’in yanlış zaman ve yerde oluşuyla, Türkan’ın tüm umutları yerle bir olur.