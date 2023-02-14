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Üç Kız Kardeş bu akşam yok mu, neden yok? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Üç Kız Kardeş her hafta salı akşamı izleyici karşısına çıkıyor. Üç Kız Kardeş dizisi bu akşam TV yayın akışında görülmüyor. Dizinin geçtiğimiz hafta da yayınlanmaması sebebiyle dizi severlerin gözü Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? sorusuna çevrildi. İşte Üç Kız Kardeş dizisinin neden olmadığına ve ne zaman yayınlanacağına dair detaylar haberimizde...

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  • Üç Kız Kardeş dizisi bu akşam yok mu ve neden yok? Üç Kız Kardeş dizisi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 14 Şubat 2023 Kanal D yayın akışı

    İclal Aydın'ın aynı isimli romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisi yeni bölümü geçen hafta da ekranlara gelmedi. Kanal D ekranlarında izleyicisi ile buluşan Üç Kız Kardeş dizisinin 38. bölümünün ne zaman yayınlanacağı sorgulanıyor. İşte Kanal D yayın akışı ile Üç Kız Kardeş yeni bölümü hakkında detaylar...
  • Üç Kız Kardeş dizisi bu akşam yok mu ve neden yok? Üç Kız Kardeş dizisi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 14 Şubat 2023 Kanal D yayın akışı

    ÜÇ KIZ KARDEŞ DİZİSİ BU AKŞAM YOK MU?

    Üç Kız Kardeş dizisi Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve derin bir üzüntüye sebep olan deprem nedeniyle bu akşam yayınlanmayacak. Kanal D'de bu akşam Son Durum "Deprem Özel" yayını ekranlara gelecek. Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. 
  • Üç Kız Kardeş dizisi bu akşam yok mu ve neden yok? Üç Kız Kardeş dizisi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 14 Şubat 2023 Kanal D yayın akışı

    14 ŞUBAT 2023 KANAL D YAYIN AKIŞI 

    11:00 Son Durum

    13:00 6 Şubat Depremi

    14:00 Deprem Özel

    18:00 En Büyük Afet

    19:00 Kanal D Ana Haber

    20:00 Akıl Çemberi

    01:00 Deprem Bölgesince Gece

    03:00 Yerli Dizi / Sinema / Güncel

    05:00 Deprem Bölgesinde Sabah
  • Üç Kız Kardeş dizisi bu akşam yok mu ve neden yok? Üç Kız Kardeş dizisi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 14 Şubat 2023 Kanal D yayın akışı

    ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM ÖZETİ

    Somer, Türkan’ın Sevilay’la ilgili gerçeği bilerek sakladığını düşünerek, öfkeyle telafisi olmayan sözler söyler. Türkan, kendisini savunmaya çalışsa da Somer için büyük hayal kırıklığı yaşanır. İkili arasında güven bağları tamamen kopma noktasına gelir. Nesrin, Mustafa ve Sevilay’la yüzleşmek için evlerine gider. O sırada Türkan'la karşılaşınca Nesrin'in tepkisi sert olur. Türkan, annesinin sözlerine karşı kendisini savunmak istese de Nesrin dinlemez. Türkan, Sevilay'la ortaklığını devam ettirdiği için herkesten darbe alır. 
  • Üç Kız Kardeş dizisi bu akşam yok mu ve neden yok? Üç Kız Kardeş dizisi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 14 Şubat 2023 Kanal D yayın akışı

    Rüçhan, son olanları konuşmak için Nesrin’e gider. Somer'in Sevilay'ın Mustafa'nın annesi olduğunu öğrendiğini Nesrin'e söyleyen Rüçhan, Türkan'ı kötülemekten de geri kalmaz. Ancak Mesut sayesindeki bir gelişmeyle, Rüçhan ve Nesrin’in ilişkisi sürprizlere gebe kalır. Rüçhan ve Nesrin, rolleri değiştirince olanlar olur. 

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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