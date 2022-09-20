Üç Kız Kardeş yeni oyuncuları kimler?

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM



Somer ve Türkan, mutluluklarının perçinlerken Nesrin öğrendiği gerçekler karşısında yıkılıyor. Evlerini kaybetme tehlikesi yaşayan Nesrin ve Sadık bir kez daha yıkılırlar. Annesinin acımasızca bu kötülüğü yapmasına öfkelenen Somer, Kalender Ailesi'nin yanında yer alır. Nesrin, evine asılan satılık ilanını görünce yere yığılıyor! Annesinin acımasızca bu kötülüğü yapmasına öfkelenen Somer, Kalender ailesinin yanında yer alır. Bu durum anne oğlu bir kez daha karşı karşıya getirir.