'Kartal', 'Efe' ve 'Çetin' arasında iş birliği başlıyor! 0:00 / 0:00

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Senaryosunda Damla Serim, Eset Akçilad ve Berrin Tekdemir'in imzası bulunan, Sinan Öztürk yönetmenliğindeki 'Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Kadir Çermik, Bora Akkaş, Sezin Akbaşoğulları, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Mehmet Bozdoğan, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Aytaç Uşun, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Goncagül Sunar, Cüneyt Yalaz, Canan Atalay, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.

Üç Kuruş bu akşam 19. bölümüyle ekrana gelecek. Kartal, Ferhan'ı kurban vermek zorunda olmanın acısı içinde de olsa ondan devraldığı intikam planını devreye sokması gerektiğinin farkındadır. Efe ve Çetin'in sürpriz yüzleşmesinde herkes eteklerindeki taşlarını döker.

Kartal tüm öğrendiklerine rağmen üçünün de hedefinin aynı kişi olduğunu hatırlatır. Kartal, Efe ve Çetin arasındaki zorunlu iş birliğinin adımları atılır. Birlikte Şahin'e karşı kazandıkları ilk savaşta beklemedikleri bir karşılık alırlar ve Kartal Korkmaz'ın hedefi haline gelir.

Bir yandan ülkeyi oğluyla birlikte terk etmek üzere olan Bahar'ı durdurmaya çalışan Kartal, bir yandan da Efe ve Çetin'in desteğiyle babasını vuran adamla iş birliği yapan Şahin'den intikamını almaya çalışacaktır.

"Üç Kuruş", yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Show TV'de!

İşte Üç Kuruş'un 19. Bölüm Tanıtımları;

Üç Kuruş'un 19. Bölüm Ön İzleme Sahnesi;