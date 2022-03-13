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Haberler Televizyon Üç Kuruş 18. bölüm 2. fragman yayınlandı! Üç Kuruş yeni bölümde neler olacak?
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Üç Kuruş'un heyecanla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı!

Show TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi 'Üç Kuruş'un heyecanla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım izleyiciyle buluştu. Yeni bölümüyle 14 Mart Pazartesi akşamı seyirci karşısına çıkacak olan Üç Kuruş'un yeni bölümünde neler olacağı diziseverler tarafından merak ediliyor.

Üç Kuruş 18. bölüm 2. fragman yayınlandı! Üç Kuruş yeni bölümde neler olacak?

Uyandığında başucunda Kartal'ı görünce büyük bir şok yaşayan Efe'nin değişen hayatına dair ilk ipuçlarının verildiği tanıtımda annesi Aysel'in Leyla ile konuşması dikkat çekiyor. Bir çocuğu olduğunu öğrenen Kartal, evladını görmek için Bahar'ın karşısına çıkarken ikilinin yüzleşmesi büyük bir merakla bekleniyor. Efe'nin İrfan'la karşı karşıya geldiği anlarda ise gerilim yükseliyor. İrfan'a silahını doğrultan Efe'nin ne yapacağı akıllarda soru işareti yaratıyor.

'ÜÇ KURUŞ'UN 18. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Kartal, mahalleye döndüğünde her şeyin değişmiş olduğunu görür ve sarsılır. Çıngıraklı artık Şahin'in kontrolündedir. Mahallede istenmediğini gören Kartal, her şeyi geride bırakıp uzaklaşacakken, onu sarsıp kendine getiren Leyla olur. Bahar'dan bir çocuğu olduğunu öğrenen Kartal, ne pahasına olursa olsun önce kendi evladına kavuşup ardından da ailesini yeniden bir araya getirmek için harekete geçer. Bu uğurda ilk olarak Efe'nin karşısına çıkar ama Efe'yi hiç beklemediği bir halde bulur. Kartal, Efe'yi kendine getirmek için büyük bir plan yapar ve Kartal'ın yaptığı bu planda yolu bir kez daha İrfan'la kesişir.

Senaryosunda Damla Serim, Eset Akçilad ve Berrin Tekdemir'in imzası bulunan, Sinan Öztürk yönetmenliğindeki 'Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Kadir Çermik, Bora Akkaş, Sezin Akbaşoğulları, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Mehmet Bozdoğan, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Goncagül Sunar, Cüneyt Yalaz, Canan Atalay, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.

'Üç Kuruş' yeni bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

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