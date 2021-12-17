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Haberler Televizyon Üç Kuruş 8. bölüm fragmanı - Üç Kuruş yeni bölümde neler olacak?
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Üç Kuruş'un merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı!

Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Üç Kuruş'un 8. bölümünden ilk fragman yayınlandı. Üç Kuruş'un yeni bölüm fragmanında Ferhan'ın Leyla'nın karşısına geçip "Leyla beni hatırladın mı? Ben Ferhan" demesi sosyal medyada olay oldu. İşte Üç Kuruş yeni bölüm fragmanı hakkında merak edilenler...

Üç Kuruş 8. bölüm fragmanı - Üç Kuruş yeni bölümde neler olacak?

Show TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi 'Üç Kuruş'un 8. bölüm tanıtımı yayınlandı. Kartal'a Ferhan'dan gelen mesajın dikkat çektiği tanıtımda yaşanan kovalamaca heyecan dolu anlara sahne oluyor. Ferhan, Leyla'nın karşısına çıkıp kim olduğunu söylerken bu karşılaşmanın ardından yaşanacaklar merak konusu oluyor.

ÜÇ KURUŞ'UN SEKİZİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Kimliği ortaya çıkan İrfan'ın şehirden kaçmaktan başka yolu yoktur. Kartal ve Efe ellerindeki "takma" isimle İrfan'ın peşine düştüklerinde beklemedikleri birinin radarına girerler. İrfan ortalardan kaybolmadan önce annesinin ısrarı ile Kartal'a bir şans daha verir ve Kartal'a hayatının en çetin ikilemlerinden birini yaşatır. Efe, bir yandan Leyla ile arasını düzeltmeye çalışırken bir yandan da Kartal'ı İrfan'dan korumaya çalışır. Öte yandan İrfan'ın bir sonraki adımı Kartal ile Efe'yi hiç beklemedikleri bir yerden vuracaktır.

ÜÇ KURUŞ OYUNCU KADROSU

Senaryosunda Damla Serim, Murat Uyurkulak ve Eset Akçilad'ın imzası bulunan, Sinan Öztürk yönetmenliğindeki 'Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Zafer Algöz, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Emrullah Çakay, Goncagül Sunar, Cüneyt Yalaz, Canan Atalay, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Çobanoğlu, Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.

'Üç Kuruş' yeni bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

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