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        Pegasus uçakları İran ve Irak'ta kaldı

        İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılar nedeniyle Irak ve İran hava sahaları kapandı. Bu nedenle Pegasus Havayolları'na ait 7 uçak İran ve Irak'ta mahsur kaldı. Uçuş ekiplerinin ise karayoluyla Türkiye'ye dönüş yaptığı öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 09:32 Güncelleme: 17.06.2025 - 09:35
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        Pegasus uçakları İran ve Irak'ta kaldı
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        İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sebebiyle Irak ve İran hava sahalarının kapanmasından dolayı Pegasus Havayolları’nın 7 uçağı Türkiye’ye dönemedi.

        DHA'nın haberine göre uçaklar İran ve Irak'taki havalimanlarında bırakılırken, uçuş ekipleri karayolu ile Türkiye'ye getirildi.

        7 UÇAK MAHSUR KALDI

        İsrail'in İran'a yönelik 13 Haziran'da başlattığı saldırılar sebebiyle, İran ve Irak'ın hava sahaları sivil uçuşlara kapatıldı. Bu karar sebebiyle Pegasus Havayolları'na ait 7 uçak İran ve Irak'ta mahsur kaldı.

        Alınan bilgiye göre, Pegasus Havayolları’nın İran'a giden 3 uçak Tahran'da, 1 uçak Şiraz'da, 1 uçak Tebriz'deki havalimanlarında kaldı. Irak'a giden 1 uçak Bağdat'ta ve 1 uçak ise Erbil'deki havalimanlarında kaldı.

        Uçuş ekiplerinin karayoluyla Türkiye’ye dönüş yaptığı öğrenilirken, ilgili hava sahaların açılmasının ardından uçakların getirileceği bildirildi.

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