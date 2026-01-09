Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri hisse fiyatı, lot miktarı, fon kullanım yeri ve diğer halka arz detayları

        Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri halka arz oluyor! Üçay Mühendislik Enerji kaç lot verecek?

        Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri A.Ş. halka arz oluyor. Toplamda 60 milyon lot dağıtımı yapacak firma, Ana Pazar'da işlem görecek ve kazanacağı fonu; elektrikli araç şarj istasyonu, Güneş enerjisi santrali ve operasyonel giderlerin azaltılması gibi kalemler için kullanacak. İşte, Üçay Mühendislik halka arz detayları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2026 - 12:09 Güncelleme: 09.01.2026 - 12:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri halka arz oluyor. 60 milyon lot dağıtımı yapacak firmanın hisseleri 18 TL'den satışa çıkacak. Önümüzdeki günlerde talep toplayacak firma Ana Pazar'da işlem görecek. İşte, Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri halka arz detayları

        2

        ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ HİSSE FİYATI

        Firmanın hisse fiyatı 18 TL olarak belirlendi.

        3

        ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ LOT MİKTARI

        Firma toplamda 60 milyon lot dağıtımı yapacak ancak olası lot miktarı henüz belli olmadı.

        4

        ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ FON KULLANIM YERİ

        - Yüzde 25-30 Elektrikli araç şarj istasyonu ağları kurulumu.

        - Yüzde 25-30 Güneş enerjisi santrali (GES) kurulumu ya da satın alınması.

        - Yüzde 25-30 Operasyonel giderlerin azaltılması, sürdürülebilirlik yatırımları.

        - Yüzde 10-25 Finansal ve çevresel sürdürülebilirliği artırma alanında stratejik yatırımlar.

        5

        ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ HANGİ BANKALARDA VAR, NE ZAMAN TALEP TOPLAYACAK?

        Firmanın talep toplama tarihleri ve hangi bankalar üzerinden halka arz olacağı henüz belli değil.

        6

        ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ DİĞER HALKA ARZ DETAYLARI

        Bireysele eşit dağıtım

        T1-T2 bakiyesi kullanılamaz

        Halka açıklık: Yüzde 22,73

        Halka arz büyüklüğü: 900 milyon TL

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
