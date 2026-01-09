Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri halka arz oluyor. 60 milyon lot dağıtımı yapacak firmanın hisseleri 18 TL'den satışa çıkacak. Önümüzdeki günlerde talep toplayacak firma Ana Pazar'da işlem görecek. İşte, Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri halka arz detayları