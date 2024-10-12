UCM Savcılığı, İsrail'in yargı yetkisi itirazının erken ve dayanaksız olduğu için reddedilmesini istedi | Dış Haberler

UCM Savcılığı, İsrail'in yargı yetkisi itirazının erken ve dayanaksız olduğu için reddedilmesini istedi | Dış Haberler

UCM Savcılığı, İsrail'in yargı yetkisi itirazının erken ve dayanaksız olduğu için reddedilmesini istedi Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcılığı, Filistin soruşturmasında Mahkemenin yargı yetkisine kaşı çıkan İsrail'in itirazının erken ve dayanaksız olduğu için reddedilmesini istedi

Anadolu Ajansı Giriş: 12.10.2024 - 00:29 Güncelleme: 12.10.2024 - 00:29 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL