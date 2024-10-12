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        Haberler Dünya UCM Savcılığı, İsrail'in yargı yetkisi itirazının erken ve dayanaksız olduğu için reddedilmesini istedi | Dış Haberler

        UCM Savcılığı, İsrail'in yargı yetkisi itirazının erken ve dayanaksız olduğu için reddedilmesini istedi

        Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcılığı, Filistin soruşturmasında Mahkemenin yargı yetkisine kaşı çıkan İsrail'in itirazının erken ve dayanaksız olduğu için reddedilmesini istedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 00:29 Güncelleme: 12.10.2024 - 00:29
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        UCM savcılığı İsrail'in itirazının reddedilmesini istedi
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        Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), İsrail'in yargı yetkisine itiraz eden başvurusuna Başsavcı Kerim Han'ın verdiği yanıtı erişime açtı.

        Başsavcı Han'ın yanıtında, İsrail'in itirazının erken yapıldığı, mahkemenin soruşturma yetkisini ortadan kaldırmadığı ve itirazın ivedilikle reddedilmesi gerektiği vurgulandı.

        Yanıtta, İsrail'in itirazının Roma Statüsü'nün 19(2) maddesi kapsamında erken yapıldığı belirtildi.

        Han'ın yanıtında, itirazda bulunma hakkının ancak mahkemenin, Roma Statüsü'nün 58. maddesi uyarınca bir karar vermesinden sonra itiraz hakkının doğacağı ifade edildi.

        İsrail'in mahkemeye yargı yetkisini vermemiş olmasının, UCM'nin soruşturma yetkisini ortadan kaldırmayacağı kaydedilen yanıtta, mahkemenin Filistin topraklarında işlenen suçlar bakımından yargı yetkisi kullanabilmesi için Filistin'in, UCM'yi yetkilendirmiş olmasının yeterli olduğu ifade edildi.

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        Savcılığın yanıtında, yetki itirazını ele alan Daire'den talebi ivedilikle karara bağlamasını ve itirazın reddine karar vermesi istendi.

        Han'ın yanıtında ayrıca, mahkemenin bu tür itiraz ve cevapları gizli tutmaması, kamuya açması gerektiği vurgulandı.

        İSRAİL'İN İTİRAZI

        İsrail yönetimi, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarılması için Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) yetkisi olmadığı gerekçesiyle itiraz etmişti.

        UCM'ye sunduğu beyanda İsrail, Başsavcı Kerim Han'ın Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama talebinin hukuksuz ve yetkisiz olduğunu ileri sürmüştü.

        UCM Savcısı Han, 20 Mayıs'ta Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarılması talebinde bulunmuştu.

        Mahkeme, üzerinden 144 gün geçmesine rağmen Han'ın talebini henüz karara bağlamadı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Uluslararası Ceza Mahkemesi
        #israil
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