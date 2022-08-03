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Ücretli öğretmenlik başvuru kılavuzu yayımlandı! 2022 - 2023 Ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri

Ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri araştırmaları son günlerde hız kazandı. 2022-2023 dönemi ücretli öğretmenlik başvuru kılavuzları yayımlandı. Milli Eğitim Müdürlüklerine başvuruda bulunacak adaylar ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri ve şartlarını araştırıyor. İşte, 2022 - 2023 ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri...

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  • Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? 2022 - 2023 Ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri ne zaman başlıyor ve ne zaman bitiyor?

    Ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri 2022-2023 eğitim öğretim yılı için araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı her yıl farklı branşlardan ücretli öğretmen alımı gerçekleştiriyor. Adaylar, ücretli öğretmenlik başvuru tarihlerinde ilçelerinin Milli Eğitim Müdürlüklerinde başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecekler. İşte, ücretli öğretmenlik başvurusu tarihleri ve şartları hakkında merak edilenler...
  • Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? 2022 - 2023 Ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri ne zaman başlıyor ve ne zaman bitiyor?

    ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN?

    Ücretli öğretmenlik başvuruları Temmuz ve Ağustos aylarında alınıyor. Ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri ilçeden ilçeye göre farklılık gösteriyor, bu nedenden dolayı ilçenin Millli Eğitim Müdürlüğü aranmalıdır.

    Bu bağlamda Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şu şekilde, " 2022-2023 Eğitim Öğretim yılında Müdürlüğümüze bağlı okullarda görevlendirilmek üzere ücretli öğretmen başvuruları 19.07.2022 tarihinde başlayacaktır.

    Başvurular online ortamda alınacak olup Müdürlüğümüze herhangi bir evrak teslim edilmeyecektir. 22.08.2022 tarihi itibariyle çalışmalara başlayacak Komisyon tarafından yapılan görevlendirmeler sonucunda ilgili evraklar görevlendirilen Okul Müdürlüğüne elden teslim edilecektir"
  • Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? 2022 - 2023 Ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri ne zaman başlıyor ve ne zaman bitiyor?

    ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK EK DERS ÜCRETİ NE KADAR?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası millete sesleniş konuşmasında şunları söyledi: "Bir müjde de ücretli çalışan öğretmenlerimize ve usta öğreticilerimize vermek istiyorum. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığı görev yapan öğretmenlere ve usta öğreticiler ile Kur'an kurslarında görevlendirilen öğreticilere her beş ders için ilave bir ek ders ödemesi yapacağız." dedi.
  • Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? 2022 - 2023 Ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri ne zaman başlıyor ve ne zaman bitiyor?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine "Bu düzenlemenin ardından haftada 30 saat derse giren bir öğretmenin usta öğretici ve Kur'an kursu öğreticisinin alacağı ücret, 3 bin 400 liradan yüzde 68 artışla 5 bin 740 liraya yükselmektedir. Usta öğreticilerimizin 40 saat üzerinden alacakları ücret, 4 bin 500 liradan yüzde 64 artışla 7 bin 400 liraya çıkmaktadır. Yeni düzenlemenin ücretli çalışan öğretmenlerimiz, usta öğreticilerimiz ve Kur'an kursu öğreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum." şeklinde devam etti.
  • Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? 2022 - 2023 Ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri ne zaman başlıyor ve ne zaman bitiyor?

    E-DEVLET ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    E-Devlet üzerinden ücretli öğretmenlik başvurusu yapacak olan vatandaşlar, şu adımları takip edecek;

    1-Öncelikle başvuru ekranına girecek olan ücretli öğretmen adayları, kimlik bilgilerinin olduğu ekranla karşılaşacak.

    2- İletişim bilgileri, Milli Eğitim İl veya İlçe Müdürlüğü'nün öğretmen adayıyla iletişim kurabilmesi için önem arz ettiğinden, bu bölümün doğru incelenmesi, yanlışlık varsa düzeltilmesi gerekecek.

    3- Eğitim bilgileri bölümünde yer alan; "Formasyonum var." , "Köy Okullarında Çalışmak İstiyorum.", "Milli Eğitim Bakanlığından Emekli Oldum." , Yurt dışı eğitim kurumlarından mezun oldum ve YÖK denkliğim var ya da Eğitim Enstitüsünden mezun oldum." seçenekleri incelenerek, varsa ilgilendiren seçenek tercih edilecek.

    4- Yukarıdaki bilgiler tamamlandıktan sonra 'Kaydet ve İlerle' butonuna basılmalıdır.

    5- 'Kaydınız başarıyla oluşturulmuştur. Tercih bilgilerinizi aşağıdan girmeye başlayabilirsiniz.' bildiriminin karşınıza çıkmasının ardından ön lisans ve lisans mezuniyeti bilgileriniz içerisinden tercihinize esas olan mezuniyet bilginizi belirtilen alandan seçmeniz zorunlu olacak.

     

    6- İl ve ilçe tercihiniz ile birlikte branş belirtmeli, ikinci dönem de bu tercihlere göre çalışmak istiyorsanız 'İlgili tercihimin ikinci dönemde de geçerli sayılmasını istiyorum.' seçeneğini işaretlemelisiniz.

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