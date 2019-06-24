Ücretsiz destekleme ve Yetiştirme Kurs kayıtları nasıl yapılır? Destekleme kurs başvuruları ne zaman başlıyor? Şeklindeki sorular öğrenciler tarafından merak konusu oldu. İşte detaylar...

DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURS KAYITLARI BAŞVURU TARİHLERİ

Kurslara katılmak isteyenler 30 Haziran tarihine kadar kayıtlarını yaptırabilecekler. Kayıtların tamamlanmasından sonra 8 Temmuz tarihinde başlayacak olan kurslar, 1 Eylül 2019 tarihinde tamamlanacakç

DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURS KAYITLARI NASIL YAPILIR?

2 ay devam edecek olan kurslar için Resmi örgün eğitim kurumlarına, açık öğretim okullarına ve özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler e kurs modülünden başvuru yapacaklar. Yaz dönemi kurslarında öğrenciler okullarının bulunduğu il/ilçe sınırları dışında kursa katılabilecekler.

Diğer taraftan açık öğretim okullarında devam eden öğrenciler ise kurs başvurusu için halk eğitimi merkezi müdürlüklerinden ekurs şifresi alarak e-kurs modüllerinden kayıt yapabilecekler. Mezun durumundaki kursiyerler, halk eğitim merkezi müdürlüklerine diploma veya mezuniyet belgesi ile müracaat ederek, alacakları e-kurs şifresi ile e-kurs modülü üzerinden başvruu yapabilecekler.