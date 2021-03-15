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Ücretsiz İzin Desteği ne zaman bitecek? Ücretsiz İzin Desteği hangi tarihte bitiyor?

Ücretsiz İzin Desteği ile ilgili araştırmalar başladı. Yurt genelinde binlerce vatandaşımızın faydalanabildiği Ücretsiz İzin Desteği ile ilgili son durumu derledik. Peki Ücretsiz İzin Desteği ne zaman, hangi tarihte bitecek? İşte son durum...

Ücretsiz İzin Desteği ne zaman bitecek? Ücretsiz İzin Desteği hangi tarihte bitiyor?

Ücretsiz İzin Desteği ile ilgili merak edilen son durumu bir araya getirdik. İşte yapılan son açıklamalar sonrası Ücretsiz İzin Desteğine ilişkin bilgiler...

ÜCRETSİZ İZİN DESTEĞİ UZATILDI MI?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 8 Mart tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte Nakti Ücret Desteği'nin iki ay daha uzatıldığını belirtmişti. 15 Mart Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürenin uzatılmasına dair bir karar duyurmadı. Öte yandan Kısa Çalışma Ödeneği için ise, ''Salgının seyrine göre peyderpey uzattığımız bu uygulamayı mart sonunda bitiriyoruz.'' ifadelerine yer verdi.

ÜCRETSİZ İZİN DESTEĞİ NE ZAMAN BİTECEK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen desteğin Mayıs ayı itibariyle son bulması bekleniyor.

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