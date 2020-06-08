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Ücretsiz izin parası ne zaman yatacak? İŞKUR ücretsiz izin parası ödeme tarihi nedir?

Ücretsiz izin parası ne zaman yatacak? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, İŞKUR ücretsiz parası ödeme tarihi nedir?

ücretsiz izin

Ücretsiz izin parası için bekleyiş başladı. İş yerinden ücretsiz izne ayrılan, kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya işsizlik maaşından alamayan vatandaşlara günlük 39,24 TL destek sağlanıyor. Peki, İŞKUR nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?

ÜCRETSİZ İZİN PARASI NE ZAMAN YATACAK?

Nakdi ücret desteği olarak bilinen ücretsiz izin maaş desteği, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay ücretsiz izne ayrılan çalışanların hesaplarına yatırılıyor. Bu ay da geçtiğimiz aylarda olduğu gibi ayın 8'i itibariyle hesaplara yatırılacak olan ücretsiz izin parası, İŞKUR aracılığıyla gerçekleşiyor.

İŞKUR NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Nakdi Ücret Desteği'ne başvuru sistemi üzerinden işverenler ücretsiz izne ayrılan işçilere ilişkin bildirimlerini SGK'nin https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi adresinden Covid-19 Ücretsiz İzin Ekranı'nı seçerek bildirimlerini yapabiliyorlar.

Ücretsiz izin desteğiyle Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvuramamış çalışanları koruma altına almak istediklerini, iş akitlerini fesih kısıtı da getirdiklerini anımsatan Selçuk, şunları kaydetti:
"Ücretsiz izin desteği de SGK üzerinden açıldı. İşverenlerimizin alışkın olduğu bir ücretsiz izin modülü vardı. Buna yeni bir modül ekleyerek, Kovid-19 ücretsiz izin formu diye bir modül açtık. İşverenlerimiz, SGK'deki bu sistem üzerinden pandemi sürecindeki ücretsiz izinleri de bildirecekler. Biz de bildirilen çalışanlarımıza günlük 39 liralık nakdi ücret desteği sağlamış olacağız."
Selçuk, iş akitlerinin feshedilmesinin kısıtlanmasına yönelik soruya karşılık, bununla ilgili denetimleri ve idari para cezalarını getirdiklerini, üç aylık sürede bu konuda da denetimlerin yapılacağını anlattı.

15 Mart 2020'den sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayanlara da Nakdi Ücret Desteği verileceğini bildiren Selçuk, bu işçilerin daha önce yapmış oldukları işsizlik ödeneği başvurusu dışında herhangi bir başvuru yapmasına gerek bulunmadığını kaydetti.


Selçuk, 15 Mart’tan sonra işten çıkarılan ve işsizlik ödeneğine başvurmamış olanların, https://esube.iskur.gov.tr adresinden veya e-devlet aracılığıyla işsizlik ödeneğine başvuruda bulunabileceğini belirtti.

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