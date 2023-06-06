Uçum’dan Kılıçdaroğlu’na “sistem” yanıtı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Mehmet Uçum’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na “sistem” yanıtı
ABONE OL

Uçum’dan Kılıçdaroğlu’na “sistem” yanıtı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisine referansla dile getirdiği “tek kişilik yönetim” eleştirisine yanıt verdi. Uçum, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini özetledikten sonra “Sadece ‘tek kişilik hükümet’ ifadesini alıp gerisine değinmeden siyasi bir propoganda yapmak doğru mu?” diye sordu

Mehmet Uçum’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na “sistem” yanıtı
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi. Uçum, şöyle yazdı:

"Sayın Kılıçdaroğlu,

Sürekli bana referansla 'tek kişilik yönetim'den söz ediyorsunuz ve bunu negatif hatta ucube bir siyasi yönetim olarak ifade ediyorsunuz.

Oysa Meclis kürsüsünden söylediğiniz; 'ben okudum siz niye okumuyorsunuz' dediğiniz '16 Nisan' kitabımda aynen şöyle yazmıştım:

“Demokratik başkanlık sistemleri, siyasi açıdan tek kişilik hükümet, teknik açıdan ise ekip hükümetidir. Tek kişilik hükümet olmasının sebebi, başkan adaylarından birinin halk tarafından seçilmesiyle hükümetin kurulmasıdır.

Tek adam rejimleri ise, otoriter ve totaliter sistemlerde iktidarın adıdır. Hükümet modeli ile tek adam rejimi kurulmasının bir ilişkisi yoktur. Hitler, parlamenter hükümet modelinde; Stalin, parti-devlet yönetiminde; Pinochet, başkanlık hükümet modelinde tek adam rejimi kurmuştur.
Tek adam rejimleri baskıyla, darbeyle ve iç savaşla kurulur.

Demokratik sistem ve işleyiş içinde hele belli bir hukuk sistematiğine dayanarak tek adam rejimi çıkacağını iddia etmek sosyolojik ve siyasi gerçeklikle bağdaşmaz.

Cumhurbaşkanı hükümet modeli hem meclisin hem yargının denetimine açık bir modeldir.

Meclis; meclis araştırması, genel görüşme, yazılı soru, meclis soruşturması ve daha da önemlisi kanun yapma tekelini eline alarak tüm yasama denetimi yollarıyla hükümet üzerinde son derece etkili bir konuma gelmiştir.

Seçimlerin birlikte yenilenmesinde, Cumhurbaşkanının teklif ettiği Bütçe ve Kesin Hesap Kanunlarında Meclis, Hükümete üstündür.

Yine Hükümetin OHAL ilanında, Hükümetin OHAL’de çıkardığı kararnameler bakımından önceki sisteme göre meclisin üstünlüğü artırılmıştır.

Yargı, Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve idare mahkemeleri aracılığıyla hükümetin kararnamelerini, yönetmeliklerini ve bireysel/tekil tüm idari işlemlerini denetime tabi tutmaktadır.

Önceki sistem otoriterleşme eğilimlerine daha müsaittir. Kabul edilen model, tam tersine bu eğilimleri ortaya çıkaracak sistem sorunlarının tamamını çözmektedir.”

Sayın Kılıçdaroğlu,

Şimdi özetini verdiğim ilgili bölümden sadece 'tek kişilik hükümet' ifadesini alıp gerisine değinmeden siyasi bir propoganda yapmak doğru mu?

Siyasi bir tez olarak geriye yani PS’ye dönüşü savundunuz ama halkımız bunu 14 Mayısta reddetti ve Cumhur İttifakını Mecliste çoğunluk yaptı. Yetmedi 28 Mayısta 'uyumlu yönetim' tercihi yapan halkımız bu kez size karşı ikinci kez Sayın Erdoğan’ı başkan seçti.

Şimdi şöyle düşünün doğrusu sizin tezleriniz mi halkın tercihi mi? Eğer demokratsak, eğer demokrasiden yanaysak cevabımız tabi ki, tartışmasız halkın tercihi olmalı.

Sayın Kılıçdaroğlu,

Sonuç olarak artık halk iradesine dayanarak defalarca teyid edilen Cumhurbaşkanlığı Hüküme Sistemine haksızlık etmekten lütfen vazgeçin, çünkü böyle yaparak aslında halkla kavga ediyorsunuz bunu fark edin.

Ayrıca bir daha bana referans yaparsanız lütfen eksik ifade kullanmayın, bu mesajımda kitabımdan yaptığım yukarıdaki alıntıyı eksiksiz okuyun."

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Hadid Suresi Okunuşu ve Anlamı: Hadid Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu
GÜNDEM Hadid Suresi
Ankara'da mobilya fabrikasında yangın çıktı! Alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor! - Güncel haberler
GÜNDEM Başkent'te mobilya fabrikası alevlere teslim!
İstanbul'da otopark görevlisi yanlışlıkla arkadaşını vurdu - Güncel haberler
GÜNDEM Otopark görevlisi yanlışlıkla arkadaşını vurdu
Son dakika haberler: İstanbul'da asker uğurlama eğlencesinde dehşet dolu anlar! Dans ederken ateş açtı!
GÜNDEM O anlar kameraya yansıdı! Dans ederken ateş açtı!
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yeni Kabine Anıtkabir'de
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yeni Kabine Anıtkabir'de
Kadıköy'de E-5’te geri geri gitti! Görenler şoke oldu! - Son dakika haberler
GÜNDEM Kadıköy E-5'te geri geri gitti! Görenler şoke oldu!
3'üncü kattan düşen yaşlı adam öldü
GÜNDEM 3'üncü kattan düşen yaşlı adam öldü
Son dakika: Samsun'da sel felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
GÜNDEM Sel dalgası böyle geldi!
Otomobilde cansız bulunmuştu... 5 şüpheli gözaltında! - Son dakika haberler
GÜNDEM Otomobilde cansız bulunmuştu! Boğarak öldürmüşler!
Antalya'da yaşlı adam kanalda boğuldu
GÜNDEM Antalya'da yaşlı adam kanalda boğuldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.