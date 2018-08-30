Fatih'te korkunç olay!

Habertürk Muhabiri Nihat Uludağ'ın haberine göre; Fatih, Türkeli Caddesi, 29 numaralı binanın 3'üncü katında dün saat 16.30 sıralarında meydana gelen olayda, 30 yaşlarındaki Bangladeş uyruklu olduğu öğrenilen erkek bir turist evin camından aşağı düştü.



OLAYI GÖREN KADIN BAYGINLIK GEÇİRDİ



Büyük bir gürültü ile cadde üzerine düşen Bangladeş uyruklu turistin ayağı ve beli kırıldı. Olaya tanıklık eden bir kadın baygınlık geçirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulans Bangladeşli turisti hastaneye kaldırdı.





Olayın yaşandığı evde yaşayan Bangladeşli olduğu öğrenilen 5 turist olay yerinden kaçtı. Polis, düşen kişinin intihar girişiminde mi bulunduğunu yoksa, diğer kişiler tarafından camdan mı atıldığını araştırıyor. Bangladeşli turistin düşme anı cadde üzerinde bulunan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

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