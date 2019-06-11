Dikkat! Ben sandığınız şey üçüncü meme olabilir. Aksesuar meme olarak da bilinen üçüncü meme hastalığı, genellikle ergenlik dönemi ya da gebeliğe kadar belirti vermiyor ve sessizce ilerliyor. Az bilinen bu rahatsızlık, toplumda yüzde 1–2 oranında görülüyor.

ANNE KARNINDAYKEN OLUŞMAYA BAŞLIYOR

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Evrim Uçkunkaya, doğumsal bir kalıntı olan fazla meme veya meme başının, henüz anne karnındayken oluşmaya başladığını söyledi.

Op. Dr. Uçkunkaya, "Nadiren de olsa bir bebeğin fazladan bir veya daha çok meme/meme başının olduğu görülebilir. Kasıktan koltuk altına kadar uzanan süt yolu boyunca çok sayıda meme hücresi vardır. Eğer bu hücreler beklenen gerilemeyi göstermezlerse, aksesuar meme adı verilen üçüncü meme oluşur" dedi.

Oluşan fazla meme başlarının genelde göğüs bölgesinin çevresinde yer aldığına dikkat çeken Op. Dr. Uçkunkaya, bu hastalığın boyunda, sırtta, kalçada ya da vulvada da bulunabileceğini söyledi.

Üçüncü meme yıllarca belirti vermeden ilerliyorsa nasıl fark edeceğiz?

Bu rahatsızlık genelde ergenlik dönemi veya gebeliğe kadar belirti vermez. Ancak bu dönemlerde hormonların etkisiyle büyür ve ağrıya yol açarlar. Koltuk altı sarkması veya koltuk altında ele gelen kitlelerle ortaya çıkarlar. Genelde meme yerleşiminin hemen altındaki bölgelerde ve koltuk altında görülürler.

Üçüncü meme en çok kimlerde görülüyor?

Aksesuar meme başı erkek ve kız çocuklarında eşit oranda görülürken, aksesuar meme, kızlarda erkeklere oranla daha fazla görülüyor. Aksesuar meme veya meme başı doğumsal bir kalıtımdır yani doğumdan itibaren vardır.

GEBELİK, EMZİRME VE ADET DÖNEMİNDE SIZLAMA VE AĞRIYLA ORTAYA ÇIKAR

Fark edilmezse kişiyi nasıl etkiler?

Kişide tek veya çift taraflı olabilen aksesuar meme dokusu genellikle ilk hamileliğe kadar şikâyete neden olmazken, hamilelik döneminde kişi hormonal değişiklere bağlı olarak koltuk altında yağ bezesine benzer bir yapının farkına varabilir. Özelikle gebelik, emzirme ve adet dönemlerinde gerginlik hissine ve sızlama ile ağrıya neden olabilen aksesuar meme dokusu, sonraki hamileliklerde ve zaman içinde büyüyüp belirginleşebilir. Bazı durumlarda aksesuar memenin oluştuğu bölgeler emzirme döneminde aynın meme dokusunda olduğu gibi süt gelebilir.

ÜÇÜNCÜ MEMENİN KANSERLE İLİŞKİSİ

Üçüncü meme kansere yol açar mı?

Normal bir meme dokusu kanser gelişimi açısından ne kadar risk altındaysa aksesuar meme dokusu da o oranda risk altındadır. Ayrıca aksesuar meme dokusunun, normal meme dokusunda görülen fibrokistik hastalık, fibroadenom ve meme kanserine dönüşme riskleri vardır. Bu hastalıklar yönünden aksesuar meme dokusu muayene ve ultrasonografi ile takip edilmelidir.

Nasıl tedavi ediliyor?

Aksesuar meme ve meme başı çoğu zaman şikâyete sebebiyet vermeden bazen de ağrı, kol hareketlerinde kısıtlılık, süt gelmesi ve kozmetik kaygılarından dolayı müdahale gerektirir. Hastalar aksesuar memeyi genellikle koltuk altında daha az olarak kasık bölgesinde hissettikleri yağ bezesine benzer yumuşak ve hareketli bir şişlik olarak tanımlar ve bu nedenle plastik cerrahlara başvurur. Aksesuar meme dokusuyla başvuran kişilerde şikâyetlerin iyi değerlendirilmesi önemlidir. Özellikle yaşam kalitesini etkileyen ağrı, gerginlik ve süt gelme şikâyeti olan hastalarda ameliyat ile tedavi yapmak doğru olur. Koltuk altında oluşan aksesuar memeden süt gelmesi, cerrahi müdahale için esastır ki bu durum hem teşhisi kesinleştirir, hem de bu dokunun ileride kansere dönüşme riskini artırır.