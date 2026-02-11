Canlı
        Uçuş Planı (Flightplan) filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Uçuş Planı ne zaman çekildi?

        Uçuş Planı (Flightplan) filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?

        Uçuş Planı (Flightplan) filmi 11 Şubat Çarşamba akşamı TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Senaryosu Billy Ray, Peter A. Dowling tarafından kaleme alınan filmin yönetmen koltuğunda Robert Schwentke oturmaktadır. Başrollerini Jodie Foster ve Sean Bean'in üstlendiği film, 2005 yılında vizyona girdi. Peki, "Uçuş Planı (Flightplan) filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" İşte Uçuş Planı (Flightplan) filmi konusu ve oyuncuları...

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 11.02.2026 - 18:40 Güncelleme: 11.02.2026 - 18:40
        1

        Uçuş Planı (Flightplan) filmi, bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. İlgi çekici konusu ve başarılı oyuncu kadrosu ile Uçuş Planı dram gerilim türünde kaleme alınmıştır. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, "Uçuş Planı (Flightplan) filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Uçuş Planı ne zaman çekildi?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte detaylar...

        2

        UÇUŞ PLANI FİLMİ KONUSU NEDİR?

        Kyle Pratt adındaki uçuş mühendisinin eşi Berlin’de henüz vefat etmiştir. Genç kadın şimdi kocasının tabutu ve altı yaşındaki kızı Julia ile birlikte New York’a geri dönmektedir. Uçak havalandıktan üç saat kadar sonra Kyle bir anda uyanıp kızının yanında olmadığını fark eder. İki katlı bir uçak olduğu için son derece endişeli olan anne, kızını aramak için birçok ayrı kısma girmek zorundadır. Bu sırada hostesler aslında uçuşun başından itibaren yanında bir çocuk olmadığını hatta böyle bir ismin yolcu kayıtlarında da bulunmadığını iddia ederler. Kyle iddia ettikleri gibi gerçekten aklını mı yitirmektedir yoksa toplu bir komplo içinde midir?

        3

        UÇUŞ PLANI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

        Jodie Foster - Kyle Sherin

        Michael Irby - Obaid

        Assaf Cohen - Ahmed

        Marlene Lawston - Julia Pratt

        Matt Bomer - Eric

        Spencer Conner - SWAT Team leader

        Mary Gallagher - Mrs. Loud

        Christopher Gartin - Mike

        Gene Carson - Peter Sarsgaard

        Captain Rich - Sean Bean

        Fiona - Erika Christensen

        Stephanie - Kate Beahan

        Eddie - Andray Johnson

        Rhett Loud - Forrest Landis

        Therapist - Greta Scacchi

        David - John Benjamin Hickey

        Estella - Judith Scott

        Elias - Brent Sexton

        Anna - Stephanie Faracy

        West - Cooper Thornton

        Katerina - Bess Wohl

        Brittany Loud - Haley Ramm

        Irene - Amanda Brooks

