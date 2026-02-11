Uçuş Planı (Flightplan) filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?
Uçuş Planı (Flightplan) filmi 11 Şubat Çarşamba akşamı TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Senaryosu Billy Ray, Peter A. Dowling tarafından kaleme alınan filmin yönetmen koltuğunda Robert Schwentke oturmaktadır. Başrollerini Jodie Foster ve Sean Bean'in üstlendiği film, 2005 yılında vizyona girdi. Peki, "Uçuş Planı (Flightplan) filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" İşte Uçuş Planı (Flightplan) filmi konusu ve oyuncuları...
UÇUŞ PLANI FİLMİ KONUSU NEDİR?
Kyle Pratt adındaki uçuş mühendisinin eşi Berlin’de henüz vefat etmiştir. Genç kadın şimdi kocasının tabutu ve altı yaşındaki kızı Julia ile birlikte New York’a geri dönmektedir. Uçak havalandıktan üç saat kadar sonra Kyle bir anda uyanıp kızının yanında olmadığını fark eder. İki katlı bir uçak olduğu için son derece endişeli olan anne, kızını aramak için birçok ayrı kısma girmek zorundadır. Bu sırada hostesler aslında uçuşun başından itibaren yanında bir çocuk olmadığını hatta böyle bir ismin yolcu kayıtlarında da bulunmadığını iddia ederler. Kyle iddia ettikleri gibi gerçekten aklını mı yitirmektedir yoksa toplu bir komplo içinde midir?
UÇUŞ PLANI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Jodie Foster - Kyle Sherin
Michael Irby - Obaid
Assaf Cohen - Ahmed
Marlene Lawston - Julia Pratt
Matt Bomer - Eric
Spencer Conner - SWAT Team leader
Mary Gallagher - Mrs. Loud
Christopher Gartin - Mike
Gene Carson - Peter Sarsgaard
Captain Rich - Sean Bean
Fiona - Erika Christensen
Stephanie - Kate Beahan
Eddie - Andray Johnson
Rhett Loud - Forrest Landis
Therapist - Greta Scacchi
David - John Benjamin Hickey
Estella - Judith Scott
Elias - Brent Sexton
Anna - Stephanie Faracy
West - Cooper Thornton
Katerina - Bess Wohl
Brittany Loud - Haley Ramm
Irene - Amanda Brooks