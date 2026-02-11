UÇUŞ PLANI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kyle Pratt adındaki uçuş mühendisinin eşi Berlin’de henüz vefat etmiştir. Genç kadın şimdi kocasının tabutu ve altı yaşındaki kızı Julia ile birlikte New York’a geri dönmektedir. Uçak havalandıktan üç saat kadar sonra Kyle bir anda uyanıp kızının yanında olmadığını fark eder. İki katlı bir uçak olduğu için son derece endişeli olan anne, kızını aramak için birçok ayrı kısma girmek zorundadır. Bu sırada hostesler aslında uçuşun başından itibaren yanında bir çocuk olmadığını hatta böyle bir ismin yolcu kayıtlarında da bulunmadığını iddia ederler. Kyle iddia ettikleri gibi gerçekten aklını mı yitirmektedir yoksa toplu bir komplo içinde midir?