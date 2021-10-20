Vatandaşa hamsi müjdesi! 0:00 / 0:00

İHA

Son dönemlerde denizlerde balık bolluğu yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlere göre başta hamsi olmak üzere birçok balığın kilogram fiyatı tezgahlarda uygun fiyattan alıcılarını bekliyor.

KİLOSU 30-40 TL'YE ÇIKMIŞTI

İHA'da yer alan habere göre kilosu 30 ile 40 lira arası satışa sunulan hamsi bugün tezgahta 10 liraya kadar düştü.

"MÜSİLAJ İLE HALKI KÖTÜ YÖNLENDİRDİLER"

Beylikdüzü’nde bulunan Balıkçı Kenan Balcı, hamsi fiyatlarının düşmesiyle ilgili denizlerin tükenmeyen madenler olduğunu ifade ederek, “Müsilaj geldi balık bitti diyerek yanlış bilgi ile halkımızı kötü yönlendirmeye çalışanlar olmuştu.

"HAMSİ 10, İSTAVRİT 20, LÜFER 30 TL"

Balık adres sormaz gördüğünüz gibi bugün balık bolluğu var ve fiyatlar neredeyse 4-5 sene önce satışa sunduğumuz fiyatlara kadar geriledi.

Hamsi 10 liraya kadar düştü. İstavrit 20 lira, lüfer 5 sene önce 50-60 lira arasında satılıyordu bugün ise 30 liraya satılıyor” dedi.