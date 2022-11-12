İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 15. haftasında Napoli, konuk ettiği Udinese'yi 3-2 yendi.

Napoli, Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanan maçın 15. dakikasında Osimhen'in attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, Zielinski ile 31. dakikada 2-0 üstünlük yakaladı.

İlk yarı bu skorla sona ererken, ikinci yarının 58. dakikasında Eljif Elmas Napoli'yi 3-0 öne geçirdi. Udinese, 79. dakikada Nestorovski ile farkı 2'ye indirdi: 3-1. Bu golden 3 dakikada sonra Samardzic ile bir gol daha bulan Udinese skoru 3-2'ye getirdi.