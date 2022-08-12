Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 3 numaralı organizasyonunun play-off turunda Türkiye'yi temsil eden Medipol Başakşehir ile Royal Antwerp eşleşti.
Karşılaşmaların 18 ve 25 Ağustos'ta yapılacağı play-off'ta eşleşmeler şöyle:
- Şampiyonlar yolu
Maribor (Slovenya) - CFR Cluj (Romanya)
RFS (Letonya) - Linfield (Kuzey İrlanda)
Lech Poznan (Polonya) - F91 Diddeleng (Lüksemburg)
Shkupi (Kuzey Makedonya) - Ballkani (Kosova)
Zrinjski (Bosna Hersek) - Slovan Bratislava (Slovakya)
- Ana yol
CSKA Sofya (Bulgaristan) - Basel (İsviçre)
Vaduz (Lihtenştayn) - Rapid Wien (Avusturya)
Rakow (Polonya) - Slavia Prag (Çekya)
APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Djurgardens (İsveç)
Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Nice (Fransa)
Universitatea Craiova (Romanya) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail)
Medipol Başakşehir (Türkiye) - Royal Antwerp (Belçika)
FCSB (Romanya) - Viking (Norveç)
Partizan (Sırbistan) - Hamrun Spartans (Malta)
Fiorentina (İtalya) - Twente (Hollanda)
Villarreal (İspanya) - Hajduk Split (Hırvatistan)
Köln (Almanya) - MOL Fehervar (Macaristan)
West Ham United (İngiltere) - Viborg (Danimarka)
Young Boys (İsviçre) - Anderlecht (Belçika)
Slovacko (Çekya) - AIK (İsveç)
Molde (Norveç) - Wolfsberger (Avusturya)
AZ Alkmaar (Hollanda) - Gil Vicente (Portekiz)
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