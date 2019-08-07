UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 3. eleme turu ilk ayağında 3 karşılaşma tamamlandı.
Ligde yarın bir, 8 Ağustos Perşembe günü ise 32 maç yapılacak ve turun ilk ayağı sona erecek. Trabzonspor, Çekya temsilcisi Sparta Prag, Yeni Malatyaspor da Sırbistan ekibi Partizan ile perşembe günü deplasmanda karşılaşacak.
Play-off turuna yükselecek ekipler, 13-15 Ağustos tarihlerindeki rövanşların ardından belli olacak.
Günün alınan sonuçları şöyle:
Ararat (Ermenistan) - Saburtalo (Gürcistan): 1-2
Riga (Letonya) - HJK Helsinki (Finlandiya): 1-1
Sutjeska (Karadağ) - Linfield (Kuzey İrlanda): 1-2
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