        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları! - Futbol Haberleri

        UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları!

        UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında 18 maç yapıldı. Temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında Nice'i mağlup ederek ilk galibiyetini elde etti.

        Giriş: 03.10.2025 - 00:16 Güncelleme: 03.10.2025 - 00:16
        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında ikinci hafta mücadelesi, TSİ 19.45 seansında oynanan 9 karşılaşmayla başladı.

        Fenerbahçe, sahasında Nice'i 2-1 mağlup etti.

        Milli futbolcuların karşılaştığı müsabakada ise Berke Özer'in kalesini koruduğu Lille, Zeki Çelik'in forma giydiği Roma'yı deplasmanda 1-0 yendi. İki futbolcu da 90 dakika sahada kaldı. Berke Özer, maçın son dakikalarındaki penaltı kurtarışlarıyla yıldızlaştı. Milli file bekçisi, ihlaller sebebiyle tekrarlanan ve üç kez kullanılan penaltı atışlarının tamamını kurtardı.

        Alınan sonuçlar şöyle:

        Fenerbahçe - Nice (Fransa): 2-1

        Bologna (İtalya) - Freiburg (Almanya): 1-1

        Brann (Norveç) - Utrecht (Hollanda): 1-0

        Celtic (İskoçya) - Braga (Portekiz): 0-2

        FCSB (Romanya) - Young Boys (İsviçre): 0-2

        Ludogorets (Bulgaristan) - Real Betis (İspanya): 0-2

        Panathinaikos (Yunanistan) - Go Ahead Eagles (Hollanda): 1-2

        Roma (İtalya) - Lille (Fransa): 0-1

        Viktoria Plzen (Çekya) - Malmö (İsveç): 3-0

        DENİZ GÜL 73 DAKİKA SAHADA KALDI

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında ikinci hafta mücadelesi, TSİ 22.00 seansında oynanan 9 karşılaşmayla sona erdi.

        Porto'da milli futbolcu Deniz Gül, takımının Kızılyıldız'ı 2-1 yendiği maça ilk 11'de başladı ve 73 dakika forma giydi.

        Alınan sonuçlar şöyle:

        Basel (İsviçre) - Stuttgart (Almanya): 2-0

        Celta Vigo (İspanya) - PAOK (Yunanistan): 3-1

        Feyenoord (Hollanda) - Aston Villa (İngiltere): 0-2

        Genk (Belçika) - Ferencvaros (Macaristan): 0-1

        Olimpik Lyon (Fransa) - Salzburg (Avusturya): 2-0

        Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 1-3

        Nottingham Forest (İngiltere) - Midtjylland (Danimarka): 2-3

        Porto (Portekiz) - Kızılyıldız (Sırbistan): 2-1

        Sturm Graz (Avusturya) - Rangers (İskoçya): 2-1

