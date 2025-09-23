Habertürk
        Avrupa Ligi'nde lig aşaması heyecanı başlıyor

        UEFA Avrupa Ligi'nde 2025-26 sezonu yarın lig aşamasının ilk hafta maçlarıyla başlayacak.

        Giriş: 23.09.2025 - 10:10 Güncelleme: 23.09.2025 - 10:10
        Avrupa Ligi'nde lig aşaması heyecanı başlıyor
        Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki ikinci organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında, yarın 9 maç oynanacak.

        Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, 24 Eylül Çarşamba günü TSİ 22.00'da deplasmanda Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb'e konuk olacak.

        Lig usulü 36 takımın mücadele edeceği sezonda 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler, son 16 turuna yükselecek.

        Sıralamada 9 ile 24'üncü sırada yer alan 16 takım, çift maçlı elemelerde son 16 turuna çıkmaya çalışacak. İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.

        UEFA Avrupa Ligi'nde ilk haftanın programı şöyle:

        Yarın:

        19.45 PAOK-Maccabi Tel Aviv

        19.45 Midtjylland-Sturm Graz

        22.00 Dinamo Zagreb-Fenerbahçe

        22.00 Real Betis-Nottingham Forest

        22.00 Braga-Feyenoord

        22.00 Kızılyıldız-Celtic

        22.00 Freiburg-Basel

        22.00 Nice-Roma

        22.00 Malmö-Ludogorets

        25 Eylül Perşembe:

        19.45 Lille-Brann

        19.45 Go Ahead Eagles-FCSB

        22.00 Rangers-Genk

        22.00 Salzburg-Porto

        22.00 Aston Villa-Bologna

        22.00 Ferencvaros-Viktoria Plzen

        22.00 Young Boys-Panathinaikos

        22.00 Stuttgart-Celta Vigo

        22.00 Utrecht-Lyon

