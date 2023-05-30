UEFA Avrupa Ligi final maçı için heyecan dorukta. Sevilla ve Roma’nın karşı karşıya geleceği heyecanlı mücadele öncesi nefesler tutuldu. UEFA Avrupa Ligi 51. finalinde kupa sahibini bulacak. Sevilla, üst üste 3 toplamda ise 6 kez kupayı müzesine götürürken diğer tarafta Roma, kupayı 1 defa kazanabildi. En son 2019-2020 sezonunda Avrupa Ligi son 16 turunda karşılaşan iki takım arasında seyircisiz oynanan maçlarda kazanan taraf Sevilla olmuştu. İşte Sevilla Roma maçının başlama saati, yayıncı kanalı ve muhtemel 11’lerine ilişkin bilgiler…