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UEFA Avrupa Ligi şampiyonu belli oluyor! Sevilla Roma final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Kupası sahibini buluyor. Sevilla ile Roma kupa için kozlarını paylaşacak. Avrupa Kupası’nın en başarılı ekibi Sevilla, kupayı toplamda 6 kez müzesine götürdü. Diğer tarafta ise son Avrupa Konferans Ligi şampiyonu Roma var. Puskas Arenada oynanacak mücadelede İngiliz hakem Anthony Taylor düdük çalacak. Peki, Sevilla Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar…

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  • UEFA Avrupa Ligi şampiyonu belli oluyor! Sevilla Roma final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    UEFA Avrupa Ligi final maçı için heyecan dorukta. Sevilla ve Roma’nın karşı karşıya geleceği heyecanlı mücadele öncesi nefesler tutuldu. UEFA Avrupa Ligi 51. finalinde kupa sahibini bulacak. Sevilla, üst üste 3 toplamda ise 6 kez kupayı müzesine götürürken diğer tarafta Roma, kupayı 1 defa kazanabildi. En son 2019-2020 sezonunda Avrupa Ligi son 16 turunda karşılaşan iki takım arasında seyircisiz oynanan maçlarda kazanan taraf Sevilla olmuştu. İşte Sevilla Roma maçının başlama saati, yayıncı kanalı ve muhtemel 11’lerine ilişkin bilgiler…
  • UEFA Avrupa Ligi şampiyonu belli oluyor! Sevilla Roma final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    SEVILLA ROMA MAÇI NE ZAMAN?

    Sevilla Roma karşılaşması 31 Mayıs Çarşamba saat 22:00’de başlayacak.
  • UEFA Avrupa Ligi şampiyonu belli oluyor! Sevilla Roma final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    SEVILLA ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?

    Sevilla Roma maçı, EXXEN ve TV 8 ekranlarından canlı yayınlanacak.
  • UEFA Avrupa Ligi şampiyonu belli oluyor! Sevilla Roma final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    MUHTEMEL 11’LER

    Sevilla: Bounou, Navas, Bade, Gudelj, Telles, Fernando, Rakitic, Ocampos, Torres, Gil, En-Nesyri
  • UEFA Avrupa Ligi şampiyonu belli oluyor! Sevilla Roma final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Roma: Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Celik, Cristante, Matic, Spinazzola, Pellegrini, El Shaarawy, Abraham
  • UEFA Avrupa Ligi şampiyonu belli oluyor! Sevilla Roma final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    2023 UEFA AVRUPA LİGİ FİNALİ NEREDE OYNANACAK?

    Roma ile Sevilla arasındaki UEFA Avrupa Ligi finali, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulunan Ferenc Puskas Stadyumu'nda oynanacak.

Haberi Hazırlayan : Abdulkadir Akdeniz
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