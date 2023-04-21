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UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi yarı final eşleşmeleri nasıl oldu ve maçlar ne zaman oynanacak?

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı dün oynanan 4 mücadeleyle sona erdi ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de binlerce futbolseverin merakla araştırdığı UEFA Avrupa Ligi yarı final eşlemeleri nasıl oldu ve yarı final ile final maçları ne zaman oynanacak sorularının cevaplarını bir araya getirdik!

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  • UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi yarı final eşleşmeleri nasıl oldu ve maçlar ne zaman oynanacak?

    UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yarı finallerin isimleri belli oldu. Avrupa'nın 6 büyük liginden 8 takımın yer alacağı zorlu eşleşmelere ilişkin tüm bilgileri derledik. İşte, hem Avrupa Ligi hem de Konferans Ligi'nde yarı final ve final maçlarına dair tüm ayrıntılar...
  • UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi yarı final eşleşmeleri nasıl oldu ve maçlar ne zaman oynanacak?

    UEFA AVRUPA LİGİ YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ NASIL OLDU?

    Juventus - Sevilla

    Roma - Bayer Leverkusen
  • UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi yarı final eşleşmeleri nasıl oldu ve maçlar ne zaman oynanacak?

    UEFA AVRUPA LİGİ YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

    UEFA Avrupa Ligi yarı final maçları 11-18 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Maçların başlama saati ise 22.00 olarak açıklandı.

     
  • UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi yarı final eşleşmeleri nasıl oldu ve maçlar ne zaman oynanacak?

    UEFA AVRUPA LİGİ YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ NASIL OLDU?

    West Ham United - AZ Alkmaar

    Fiorentina - Basel

     
  • UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi yarı final eşleşmeleri nasıl oldu ve maçlar ne zaman oynanacak?

    UEFA KONFERANS LİGİ YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

    UEFA Konferans Ligi yarı final maçları 11-18 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Maçların başlama saati ise 22:00 olarak açıklandı.

     
  • UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi yarı final eşleşmeleri nasıl oldu ve maçlar ne zaman oynanacak?

    FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

    UEFA Avrupa Ligi finali 31 Mayıs 2023 tarihinde Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Ferenc Puskas Stadyumu'nda oynanacak.

    UEFA Konferans Ligi finali 7 Haziran 2023 tarihinde Çekya'nın başkenti Prag'daki Sinobo Stadyumu'nda oynanacak.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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