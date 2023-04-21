UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yarı finallerin isimleri belli oldu. Avrupa'nın 6 büyük liginden 8 takımın yer alacağı zorlu eşleşmelere ilişkin tüm bilgileri derledik. İşte, hem Avrupa Ligi hem de Konferans Ligi'nde yarı final ve final maçlarına dair tüm ayrıntılar...