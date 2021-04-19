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UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Avrupa Süper Ligi'ne resti çekti!

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, "Avrupa Süper Ligi"ni kuran kulüplere gözdağı verdi ve geri adım atmadı. Ceferin, bu organizasyonda forma giyecek futbolcuların Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonalarında forma giymesinin yasaklanacağını duyurdu! "Avrupa Süper Ligi"nin kurucu on iki kulübü diyalog çağrısı yaptı!

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Avrupa Süper Ligi'ne resti çekti!

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, "Avrupa Süper Ligi"ni kuran kulüplere gözdağı verdi ve geri adım atmadı. Ceferin, bu organizasyonda forma giyecek futbolcuların Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonalarında forma giymesinin yasaklanacağını duyurdu! Konuyla alakalı olarak konuşan Ceferin, “Açgözlülükten başka hiçbir şeyle motive edilmeyen birkaç kulübün, kendi kendilerine hizmet teklifine karşı bir arada durduğumuzu daha fazla vurgulayamazdım. Kapalı ligde oynayan oyuncular, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası’nda forma giyemeyecekler. Milli takımlarına davet alamayacaklar” dedi.

"AGNELLI KADAR YALAN SÖYLEYEN BİRİNİ GÖRMEDİM"

Avrupa Kulüpler Birliği Başkanlığından istifa eden Juventus Başkanı Agnelli için sert sözler söyleyen Ceferin "Juventus Başkanı Agnelli kadar ısrarla ve bu kadar çok yalan söyleyen birini görmedim. Onunla cumartesi öğleden sonra görüştük ve bana her şeyin yalan olduğunu söyledi. Açgözlülük, tüm insani değerlerin buharlaşmasına izin veriyor" ifadelerini kullandı.

Organizasyonun yardımcı başkanı olan Manchester United CEO'su Ed Woodwadrd'la ilgili de konuşan Ceferin "Manchester United yöneticisi Ed Woodward beni geçen günlerde aradı ve yeni Şampiyonlar Ligi sistemi için çok heyecanlı olduğunu ve bunu desteklediğini söyledi. Şimdi ise tamamen farklı bir şeye imza atıyor." dedi.

UEFA, FIFA, Avrupa Kulüpler Birliği, İngiltere Futbol Federasyonu, İngiltere Premier Lig, İspanya Futbol Federasyonu, La Liga, İtalya Futbol Federasyonu ve Serie A yönetimleri, bildiri yayımlayarak önde gelen kulüplerin ayrı lig kurma fikrine karşı çıkmıştı.

TFF'DEN DESTEK GELDİ:

Türkiye Futbol Federasyonu da UEFA'ya destek vererek "Avrupa Süper Ligi" adlı projenin anlamsız bir teşebbüs olduğunu duyurdu. Federasyon'un internet sitesinden yapılan açıklamada "Bu kapsamda, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve Yönetim Kurulu’na inanıyoruz, alacakları kararı sonuna kadar destekliyoruz" denildi.

"AVRUPA SÜPER LİGİ"NDEN DİYALOG ÇAĞRISI

İngiltere, İspanya ve İtalya'dan 12 futbol kulübünün katılımıyla "Avrupa Süper Ligi" adıyla kurulan yeni girişim, UEFA ve FIFA'ya diyalog çağrısında bulundu.

Avrupa Süper Ligi tarafından FIFA Başkanı Gianni Infantino ile UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'e yollanan mektupta, söz konusu girişimin korunması için gerektiği takdirde yasal yollara başvurulacağı belirtilerek, "Organizasyonumuzun ayrıntılarını görüşmek ve futbol ekosistemindeki yerini belirlemek amacıyla FIFA ve UEFA ile görüşme talebinde bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Mektupta, UEFA'nın devam eden organizasyonlarının yerini almak niyetinde olunmadığı öne sürülerek, "UEFA Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Ligi'nin yerini doldurmayı amaçlamıyoruz. Bu turnuvalar devam ederken, onlarla rekabet edecek yeni bir oluşum hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

AVRUPA SÜPER LİGİ NEDİR?

İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüpleri, "Avrupa Süper Ligi" adıyla yeni bir girişim başlattıklarını duyurmuştu.

Tartışmalara Avrupa Süper Ligi'nin formatı, futbolseverlerce merak edilen konuların ilk sıralarında yer alıyor.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, 12 kurucu kulübün yanına 3 kulüp daha katılacak ve bu kulüpler ligde kalıcı olacak. 20 takımın yer alacağı organizasyonda, kalan 5 takım ise kendi liginde önceki sezon elde ettiği başarılara göre değişimli olarak lige dahil olacak.

Organizasyonda maçlar, hafta içi oynanacak. Bu sayede takımlar, kendi liglerinde hafta sonu oynayacakları karşılaşmalara katılabilecek.

Ağustos ayında başlaması planlanan turnuvada takımlar, 10'arlı iki gruba ayrılacak ve birbirleriyle evinde ve deplasmanda olmak üzere karşılaşacak. Gruplarını ilk 3'te tamamlayanlar, doğrudan çeyrek finale yükselecek. Ligi 4. ve 5. sırada tamamlayan takımlar ise çeyrek finale yükselmek için play-off turunda iki maçta karşılaşacak.

Turnuvanın kalan kısmında takımlar, finale kadar çift maç eleme usulü tur atlayacak. Mayıs ayında tarafsız sahada oynanacak final maçı ise tek maç üzerinden yapılacak.

Erkeklerin ardından kadın futbolunda da aynı turnuvanın yapılması planlanıyor.

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