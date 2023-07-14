UEFA'dan 4 kulüp için açıklama! UEFA Mali Kontrol ve Disiplin Komitesi 4 Türk takımı için açıklama yaptı.

UEFA, Beşiktaş'ın mali yükümlülüklerini karşıladığını belirtirken, Trabzonspor, Başakşehir ve Konyaspor'a para cezası verdi.

UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklama, Beşiktaş'ın 2022 mali yılında belirlenen hedefleri yerine getirdiği aktarıldı.

3 takım para cezası aldı

Trabzonspor'un ise başabaşa şartına uymadığı ve uzlaşma anlaşması imzalandığı aktarıldı. Bordo-mavililer, 2 milyon euroluk mali katkı ödemeyi kabul etti.

300.000 euro sabit ve zorunlu bir ödeme iken, kalan 1.7 milyon euroluk tutar anlaşmadaki hedeflere uymasına bağlı. Bu hedeflere ulaşılamaması durumunda ilave koşullu sportif tedbirler uygulanabilir.

Başakşehir, 2022 mali yılı için belirlenen hedefleri karşılayamadığı için 400 bin euro para cezasına çarptırıldı.

Konyaspor, küçük çaplı başabaş açık bildirdi. 100 bin euro para cezası aldı.