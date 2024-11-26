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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu UEFA'dan Kadir Sağlam'a görev - Futbol Haberleri

        UEFA'dan Kadir Sağlam'a görev

        FIFA kokartlı hakem Kadir Sağlam, Fransa temsilcisi Monaco ile Portekiz'in Benfica takımı arasında yarın yapılacak UEFA Gençlik Ligi müsabakasını yönetecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 14:52 Güncelleme: 26.11.2024 - 14:52
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        UEFA'dan Kadir Sağlam'a görev
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        Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Monako'da TSİ 17.00'de oynanacak müsabakada Kadir Sağlam'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Bersan Duran yapacak.

        Müsabakanın dördüncü hakemi ise Fransa Futbol Federasyonundan Abdelkader Faouzi Benchabane olacak.

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