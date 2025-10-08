UEFA'dan Süper Lig projesine ret!

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Avrupa futbolunun "kapsayıcılığına" vurgu yaparak, "UEFA, sadece 12 kulüp için asla bir turnuva düzenlemeyecek." dedi.

Kıta genelinde yaklaşık 800 takımı temsil eden Avrupa Futbol Kulüpleri Birliği'nin (ECA) Roma'daki genel kurulunda konuşan Ceferin, Süper Lig projesini kastederek, "Avrupa, dünya futbolunda standartları belirliyor ve tam da bu nedenle, oyunu yeniden şekillendirmek için dışarıdan girişimler görüyoruz." diye konuştu.

Avrupa futbolunda kapsayıcılığa vurgu yapan Ceferin, "Değişim, futbolun hikayesinin bir parçası. Bunu çok iyi biliyoruz. Ancak kalıcı değer, yalnızca birlikten, dengeden ve sadece birkaçını değil, herkesi güçlendiren reformlardan gelir." değerlendirmesinde bulundu.

REKLAM

Başarısızlıkla sona eren Süper Lig projesi hakkında da konuşan Ceferin, "UEFA, sadece 12 kulüp için asla bir turnuva düzenlemeyecek." ifadesini kullandı.