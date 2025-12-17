Habertürk
        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi UEFA Konferans Ligi'nde 6. hafta heyecanı! - Futbol Haberleri

        UEFA Konferans Ligi'nde 6. hafta heyecanı!

        UEFA Konferans Ligi'nde 6. hafta karşılaşmaları yarın yapılacak. Temsilcimiz Samsunspor deplasmanda Alman ekibi Mainz'le karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 12:46 Güncelleme: 17.12.2025 - 12:46
        Konferans Ligi'nde 6. hafta heyecanı!
        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının lig aşamasında yarın 18 maç oynanacak.

        Samsunspor, deplasmanda Almanya temsilcisi Mainz 05 ile karşılaşacak. Mainz Arena'daki mücadele, saat 23.00'de başlayacak.

        Ligde 6. hafta maçlarının programı şöyle:

        23.00 AZ Alkmaar (Hollanda) - Jagiellonia (Polonya)

        23.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Rijeka (Hırvatistan)

        23.00 Slovan Bratislava (Slovakya) - Hacken (İsveç)

        23.00 Legia Varşova (Polonya) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık)

        23.00 Sparta Prag (Çekya) - Aberdeen (İskoçya)

        23.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Noah (Ermenistan)

        23.00 Crystal Palace (İngiltere) - KuPS Kuopio (Finlandiya)

        23.00 Rayo Vallecano (İspanya) - Drita (Kosova)

        23.00 Shamrock Rovers (İrlanda) - Hamrun Spartans (Malta)

        23.00 Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Rakow (Polonya)

        23.00 Mainz 05 (Almanya) - Samsunspor

        23.00 Strasbourg (Fransa) - Breidablik (İzlanda)

        23.00 Celje (Slovenya) - Shelbourne (İrlanda)

        23.00 Zrinjski (Bosna Hersek - Rapid Wien (Avusturya)

        23.00 AEK (Yunanistan) - Universitatea Craiova (Romanya)

        23.00 Sigma Olomouc (Çekya) - Lech Poznan (Polonya)

        23.00 AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) - Shkendija (Kuzey Makedonya)

        23.00 Lausanne (İsviçre) - Fiorentina (İtalya)

