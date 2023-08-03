UEFA kulüpler sıralaması güncel! 2023 UEFA kulüpler sıralamasında Türk takımları kaçıncı sırada ve kaç puanları var?
2023-2024 sezonunun başlaması ile beraber 4 takımımız Avrupa kupalarında ülkemizi temsil etmeye başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, UEFA Konferans Ligi'nde ise Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor mücadele ediyor. Peki, temsilcilerimiz 2023 UEFA kulüpler sıralamasında ne durumda? İşte, detaylar...
UEFA ülke puanı sıralamasında sezona 13. sırada giren Türkiye, ilk hafta itibariyle 1 sıra daha yükselerek 12. sıraya yükseldi ve ilk 10 hedefine bir adım daha yaklaştı. Konuyla ilgili olarak Türk takımlarının kulüpler sıralamasındaki son durumu da gündem oldu. İşte, temsilcilerimizin son durumu...
UEFA KULÜPLER SIRALAMASI 2023
1- Manchester City - 118.000
2- Bayern Münih - 116.000
3- Real Madrid - 102.000
4- Chelsea - 96.000
5- FC Liverpool - 94.000
6- Paris Saint-Germain 93.000
7- Manchester United - 85.000
8- Inter - 81.000
9- Juventus - 80.000
10 - RB Leipzig - 79.000
UEFA KULÜPLER SIRALAMASI TÜRK TAKIMLARININ DURUMU 2023
51- Başakşehir - 29.000
59 - Galatasaray - 23.500
68 - Fenerbahçe - 22.000