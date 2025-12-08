Habertürk
        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta heyecanı! - Futbol Haberleri

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta heyecanı!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta heyecanı, yarın ve 10 Aralık Çarşamba günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 10:24 Güncelleme: 08.12.2025 - 10:24
        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta maçları, yarın ve 10 Aralık Çarşamba günü oynanacak. Haftanın açılışında yarın TSİ 18.30'da Kairat Almaty - Olympiacos karşılaşması yapılacak. Organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, yarın TSİ 23.00'da Ligue 1 ekibi Monaco ile deplasmanda mücadele edecek. Devler Ligi'nde 6. hafta, çarşamba günü oynanacak 9 müsabakayla tamamlanacak.

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta maçlarının (TSİ) programı şu şekilde:

        9 ARALIK SALI

        18.30 Kairat Almaty - Olympiacos

        20.45 Bayern Münih - Sporting CP

        23.00 Monaco - Galatasaray

        23.00 Atalanta - Chelsea

        23.00 Barcelona - Eintracht Frankfurt

        23.00 Inter - Liverpool

        23.00 PSV Eindhoven - Atletico Madrid

        23.00 Union Saint-Gilloise - Olympique Marsilya

        23.00 Tottenham - Slavia Prag

        10 ARALIK ÇARŞAMBA

        20.45 Karabağ - Ajax

        20.45 Villarreal - Kopenhag

        23.00 Athletic Bilbao - Paris Saint-Germain

        23.00 Bayer Leverkusen - Newcastle United

        23.00 Borussia Dortmund - Bodo/Glimt

        23.00 Club Brugge - Arsenal

        23.00 Juventus - Pafos

        23.00 Real Madrid - Manchester City

        23.00 Benfica - Napoli

