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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A, B, C ve D Grubu'nda altıncı ve son maçlar oynandı. Liverpool, Napoli'ye ilk yenilgisini tattırırken Bayern Münih ise Inter'i devirerek 6'da 6 yaptı. Porto, Atletico Madrid'i Avrupa dışına iterken D Grubu'nda ise Marsilya-Tottenham, Sporting-Eintracht Frankufr maçları nefesleri kesti! D Grubu'nda liderlik ve üçüncülük sıraları son dakikada belli oldu! İşte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

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  • UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki son hafta maçında Portekiz temsilcisi Porto, konuk ettiği İspanya'nın Atletico Madrid takımını 2-1 yenerek grubu 12 puanla lider tamamladı.
  • UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    B Grubu'nda, Belçika takımı Club Brugge ise deplasmanda Almanya temsilcisi Bayer Leverkusen ile golsüz berabere kalarak grubu 11 puanla ikinci sırada bitirdi.
  • UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    Grubu ilk 2 sırada tamamlayan Porto ve Club Brugge, son 16 turuna yükseldi.
  • UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    Bayer Leverkusen ise grubu 5 puanla 3. sırada bitirerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme hakkı kazandı. Atletico Madrid ise 5 puanla grup sonuncusu olarak bu sezon Avrupa'ya erken veda etti.
  • UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    AJAX DEPLASMANDA KAZANDI

    A Grubu'ndaki son hafta karşılaşmasında ise Ajax, Rangers'la deplasmanda karşı karşıya geldi. Maça hızlı başlayan Hollanda ekibi 4'te Steven Berghuis'nin golüyle erkenden öne geçti.
  • UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    29'da bu kez Mohammed Kudüs sahne aldı ve farkı 2'ye çıkardı. 87'de James Tavernier ile umutlanan Rangers'a yanıt gecikmedi ve oyuna 88'de giren Conceiçao maçın sonucunu söyledi: 3-1. Ajax puanını 6'ya yükseltti; Avrupa Ligi biletini aldı. Rangers ise grubu son sırada tamamladı. 
  • UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    DEV MAÇ GEÇ AÇILDI

    Grubun diğer maçında ise Napoli, Liverpool'a konuk oldu. Mücadelenin ilk 45 dakikası golsüz geçildi.
  • UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    Napoli 53'te Östigaard ile bir gol buldu ancak gol ofsayt nedeniyle geçerlilik kazanmadı. Liverpool 85'te Salah ile perdeyi açtı. 90+8'de Nunez farkı 2'ye çıkardı ve Liverpool maçı 2-0 kazandı.
  • UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    6 maçta 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Napoli grubunu lider tamamladı. Liverpool ise grubu 15 puanla ikinci sırada noktaladı. 
  • UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    BAYERN GÜLE OYNAYA!

    C Grubu'nun lideri Bayern Münih ise son haftada Inter'i konuk etti. İtalyan ekibindeki milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu oyuna 60. dakikada dahil oldu.
  • UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    Bayern Münih 32'de Kimmich'in asistinde Pavard'ın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk 45 dakika bu skorla noktalandı.
  • UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    Dakikalar 72'yi gösterirken sahneye bu kez Maxim Choupo-Moting çıktı ve harika bir golle farkı da 2'ye yükseltti. 33 yaşındaki yıldız ayrıca üst üste altıncı maçında gol kaydetti. 
  • UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    Kalan dakikalarda gol olmayınca altıda altı yapan Bayern Münih grubunu kayıpsız tamamladı. Daha önce son 16 biletini alan Inter ise grubunu 10 puanla noktaladı.
  • UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    BARÇA 4-2 KAZANDI

    Grubun diğer karşılaşmasında ise Viktoria Plzen, Barcelona'yı konuk etti. Daha önce Avrupa Ligi'ne kalmayı garantileyen Barcelona maça hızlı başladı ve Marcos Alonso'nun 6. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.
  • UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    Katalan ekibi 44'te Ferran Torres ile farkı 2'ye çıkarırken Çekya temsilcisi 51'de kazandığı penaltıda Chory'nin attığı golle farkı 1'e indirdi. 
  • UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    54'te Ferran Torres bir kez daha sahne aldı ve skor 3-1'e geldi. 63'te Chory kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydederken maçın sonucunu 75'te Pablo Torre Carral söyledi: 4-2. 
  • UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    Barcelona bu galibiyetle puanını 7'ye yükseltti. Viktoria Plzen ise grubu puansız noktaladı.
  • UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    MARSİLYA 90+5'TE YIKILDI!

    D Grubu'nda Igor Tudor'un çalıştırdığı Marsilya, Tottenham'ı konuk etti. Maç öncesinde grubu lider tamamlama fırsatı bulunan Marsilya aradığı golü de ilk yarının sonlarında buldu.
  • UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    Veretout'un pasında Chancel Mbemba, ilk 45 dakikanın son anlarında rakip fileleri havalandırarak skoru 1-0'a getirdi.
  • UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    Tottenham'ın yanıtı ise gecikmedi. İkinci yarının başlarında, 54. dakikada soldan Perisic'in kullandığı duran topta Clement Lenglet skora dengeyi getirdi.
  • UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    90+5. dakika oynanırken Pierre-Emile Höjbjerg, Harry Kane'in pasında şutunu çekti; direğe de çarpan top ağlarla buluştu ve Tottenham maçı 2-1 kazandı.
  • UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    Puanını 11'e yükselten Tottenham son dakika galibiyetiyle grubunu lider tamamladı. Marsilya ise 6 puanda kalarak Avrupa'ya veda etti.
  • UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    SPORTING'E TESELLİYİ TOTTENHAM VERDİ

    D Grubu'ndaki diğer maçta ise Sporting, Eintracht Frankfurt'u konuk etti. Mücadelede gol perdesi 39'da açıldı ve Portekiz ekibi Arthur ile 1-0 öne geçti.
  • UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    Eintracht 62'de penaltı kazandı ve topun başına geçen Daichi Kamada skora dengeyi getirdi. 
  • UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    72'de Randal Kolo Muani sahne aldı ve Eintracht Frankfurt bu kez öne geçti: 2-1. 
  • UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    Kalan dakikalarda gol olmayınca Eintracht Frankfurt sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak bir üst tura ikinci olarak yükseldi.
  • UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    Sporting ise mağlubiyete rağmen Marsilya'nın da son dakikada yenilmesiyle 7 puanla grubunu üçüncü sırada tamamladı ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazandı.

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