29'da bu kez Mohammed Kudüs sahne aldı ve farkı 2'ye çıkardı. 87'de James Tavernier ile umutlanan Rangers'a yanıt gecikmedi ve oyuna 88'de giren Conceiçao maçın sonucunu söyledi: 3-1. Ajax puanını 6'ya yükseltti; Avrupa Ligi biletini aldı. Rangers ise grubu son sırada tamamladı.