Şampiyonlar Ligi kura çekimi için nefesler tutuldu. İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA genel merkezinde gerçekleşecek kura çekiminin ardından Şampiyonlar Ligi play-off eşleşmeleri belli olacak. Galatasaray, lig etabını ilk 16'da tamamlaması durumunda seri başı olarak play-off'ta önemli bir avantaj elde edecek. Peki, Şampiyonlar Ligi play-off kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kimler? İşte detaylar...