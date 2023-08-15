UEFA Konfernas Ligi 3. ön eleme turunda mücadele eden Fenerbahçe, Galtasaray Adana Demirspor ve Beşiktaş'ın almış oldukları galibiyetler ile UEFA Ülkeler Sıralaması'nda puanını yükselten Türkiye'nin son durumu merak ediliyor. Güncel olarak, 15 Ağustos tarihi itibari ile UEFA Ülkeler Sıralaması puan durumu haberimizde...

2 Şurada Paylaş!









TÜRKİYE ÜLKE PUANI İLE İLK 10'DA!

Temsilcilerimizin aldığı sonuçların ardından UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye ilk 10'a girdi.

Sıralamada bir basamak daha yükselen Türkiye ilk 10'da yer alarak 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne bir takımını doğrudan gönderme şansını şu an elde etmiş durumda.

Devler Ligi ve Avrupa sahasında mücadele eden temsilciler, bu hakkı korumaya çalışacak.