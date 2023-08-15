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        Haberler Gündem UEFA Ülkeler puan sıralaması son durum! Türkiye UEFA Ülkeler puan sıralaması'nda kaçıncı sırada?

        UEFA Ülkeler puan sıralaması son durum! Türkiye kaçıncı sırada?

        Türkiye UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, Galtasaray Adana Demirspor ve Beşiktaş'ın performansları ile beraber sıralamada adım adım yükseliyor. Futbolseverlerin maçlar ile beraber merak ettiği sorulardan biri de Türkiye'nin UEFA Ülkeler puan sıralaması oldu. Konu ile ilgili merak edilenlere dair detayları haberimizde derledik. İşte UEFA Ülkeler puan sıralaması ...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2023 - 15:27
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        UEFA Konfernas Ligi 3. ön eleme turunda mücadele eden Fenerbahçe, Galtasaray Adana Demirspor ve Beşiktaş'ın almış oldukları galibiyetler ile UEFA Ülkeler Sıralaması'nda puanını yükselten Türkiye'nin son durumu merak ediliyor. Güncel olarak, 15 Ağustos tarihi itibari ile UEFA Ülkeler Sıralaması puan durumu haberimizde...

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        TÜRKİYE ÜLKE PUANI İLE İLK 10'DA!

        Temsilcilerimizin aldığı sonuçların ardından UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye ilk 10'a girdi.

        Sıralamada bir basamak daha yükselen Türkiye ilk 10'da yer alarak 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne bir takımını doğrudan gönderme şansını şu an elde etmiş durumda.

        Devler Ligi ve Avrupa sahasında mücadele eden temsilciler, bu hakkı korumaya çalışacak.

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        UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 15 AĞUSTOS 2023

        1- İngiltere: 88.928

        2- İspanya: 75.927

        3- İtalya: 71.569

        4- Almanya: 69.552

        5- Hollanda: 52.600

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        6- Fransa: 51.914

        7- Portekiz: 46.982

        8- Belçika: 35.200

        9- İskoçya: 30.650

        10- TÜRKİYE: 29.350

        11- Avusturya: 29.300

        Haberi Hazırlayan: Mirac Tunc
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