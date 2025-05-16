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        Haberler Bilgi Spor UEFA Uluslar Ligi maç programı: UEFA Uluslar Ligi finali ne zaman oynanacak, eşleşmeler nasıl? Uluslar Ligi yarı final ve final maç takvimi

        UEFA Uluslar Ligi maç programı: UEFA Uluslar Ligi finali ne zaman oynanacak?

        UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan dorukta! Almanya, Portekiz, Fransa ve İspanya'nın yarı finale yükseldiği turnuvada final maçlarının tarihi ve detayları belli oldu. A Milli Futbol Takımı'mızın da mücadele ettiği Uluslar Ligi'nde yarı final, final ve üçüncülük maçları Almanya'nın Münih ve Stuttgart şehirlerinde oynanacak. Sporseverler, bu dev organizasyonda gözlerini kritik eşleşmelere çevirdi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2025 - 00:16 Güncelleme: 16.05.2025 - 00:16
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        UEFA Uluslar Ligi’nde kupaya uzanacak takım belli oluyor! Avrupa’nın devlerini karşı karşıya getiren turnuvada Almanya, Portekiz, Fransa ve İspanya yarı finale kalmayı başardı. Final yolculuğunun son virajı Münih ve Stuttgart'ta atılacak adımlarla şekillenecek. Peki, Uluslar Ligi finali ne zaman, hangi takımlar eşleşti? İşte merak edilenler...

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        ULUSLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN?

        UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Uluslar Ligi final maçı 8 Haziran'da Allianz Arena'da oynanacak.

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        ULUSLAR LİGİ YARI FİNAL VE FİNAL MAÇI PROGRAMI

        UEFA Uluslar Ligi'nde yarı final ve final maçlarının programı şöyle:

        Yarı final:

        4 Haziran: Almanya-Portekiz (Allianz Arena)

        5 Haziran: İspanya-Fransa (Stuttgart Arena)

        Üçüncülük maçı:

        8 Haziran: (Stuttgart Arena)

        Final:

        8 Haziran: (Allianz Arena)

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        ULUSLAR LİGİ YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

        İlk maçını Danimarka'ya 1-0 kaybeden Portekiz, Cristiano Ronaldo'nun da gol attığı maçı 3-2 önde bitirdi ve maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda Trincão ve Gonçalo Ramos'un golleriyle maçı 5-2 kazanan Portekiz, yarı finale adını yazdırdı.

        İtalya ile oynadığı çeyrek final ilk maçını 2-1 kazanan Almanya, ikinci maçta İtalya ile 3-3 berabere kalarak yarı finalde Portekiz'in rakibi oldu.

        Hollanda ile oynadığı ilk çeyrek final maçında 2-2 berabere kalan İspanya, ikinci maçın normal süresini de 2-2 berabere tamamlayınca maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda rakiplerin karşılıklı birer gol bulduğu karşılaşmada sonucunda seri penaltı atışlarına gidildi. Maçı İspanya penaltılarla 5-4 kazandı ve yarı final vizesi aldı.

        Çeyrek final ilk maçını Hırvatistan karşısında 2-0 mağlup tamamlayan Fransa, ikinci maçta rakibini aynı skorla 2-0 yenmeye başardı. Karşılaşmada uzatmalarda da skor değişmedi. Penaltı atışları sonucu Fransa, 5-4 galip gelerek tur atladı.

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