        UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Takım'ın rakipleri belli oluyor!

        UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Takım'ın rakipleri belli oluyor!

        UEFA Uluslar Ligi'nde 2026-2027 sezonu kura çekimi yarın yapılacak. A Milli Futbol Takımımız, kura çekimine 4. torbadan katılacak.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 10:11 Güncelleme: 11.02.2026 - 10:11
        Bizim Çocuklar'ın rakipleri belli oluyor!
        Lig aşamasının kura çekimi, Belçika'nın başkenti Brüksel'de TSİ 20.00'de gerçekleştirilecek.

        Türkiye, UEFA'ya üye 54 federasyon takımının 4 ligde mücadele edeceği turnuvada A Ligi'nde yer alacak.

        TÜRKİYE, 4. TORBADAN KATILACAK

        Takımlar, 2024-2025 UEFA Uluslar Ligi'ndeki genel sıralamaya göre torbalara ayrılırken, Türkiye kendi kategorisinde 4. torbadan kura çekimine katılacak.

        Türkiye'nin de bulunduğu A Ligi'nde torbalar şu şekilde:

        1. torba: Portekiz, İspanya, Fransa, Almanya

        2. torba: İtalya, Hollanda, Danimarka, Hırvatistan

        3. torba: Sırbistan, Belçika, İngiltere, Norveç

        4. torba: Galler, Çekya, Yunanistan, Türkiye

        TURNUVA FORMAYI VE MAÇ TAKVİMİ

        A Ligi'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 8 takım, iki ayaklı çeyrek finallerde mücadele edecek. Bu eşleşmelerin galipleri Haziran 2027'deki final turnuvasına katılacak.

        B ve C Liglerindeki dört grup birincisinin yanı sıra D Ligi'ndeki iki grup birincisi, A, B ve C Liglerine yükselecek.

        A ve B Liglerinde dördüncü sırayı alan takımlar, otomatik olarak B ve C Liglerine düşecek. C Ligi'nde dördüncü sırayı alan en kötü iki takım da D Ligi'ne gidecek.

        A Ligi'nin üçüncü sıradaki takımları ve B Ligi'nin ikincileri, B Ligi'nin üçüncü sıradaki takımları ve C Ligi'nin ikincileri, iki ayaklı play-off maçı oynayacak.

        C Ligi'nin dördüncü sıradaki en iyi iki takımı ile D Ligi'nin iki ikincisi arasında da play-off mücadelesi yapılacak.

        Turnuvanın maç takvimi ise şu şekilde:

        Müsabakalar Tarih
        1 ve 2. maçlar 24-29 Eylül 2026
        3 ve 4. maçlar 30 Eylül-6 Ekim 2026
        5 ve 6. maçlar 12-17 Kasım 2026
        Çeyrek finaller 25-30 Mart 2027
        Final ve üçüncülük maçı 9-13 Haziran 2027
