Uluslar Ligi statüsüne göre UEFA'ya üye 54 ülke öncelikle dört küme oluşturacak. Birinci kümede 12, ikinci kümede 12, üçüncü kümede 14, dördüncü kümede 16 ülkenin millî takımları yer alacak. Bu düzenlemedeki düşme ve çıkma heyecanının millî maçlara olan ilgiyi artırması öngörülüyor. Peki, UEFA Uluslar Ligi nedir? İşte ayrıntılar...

UEFA ve özellikle de Michel Platini, millî takımlar futbolunu canlandırmayı çok istiyordu. 2011'de Kıbrıs'ta yapılan "Strateji Toplantısı"nda, 2013'te Stockholm'deki "UEFA Genel Sekreterleri Toplantısı"nda ve 2014'te "Dubrovnik Strateji Toplantısı"nda "UEFA Uluslar Ligi" konusu üzerinde geniş kapsamlı çalışmalar yapıldı ve 2014'te Astana'da yapılan UEFA Yönetim Kurulu toplantısında yeni bir organizasyona yeşil ışık yakıldı. Uluslar Ligi ile UEFA EURO müsabakalarının değişimli olarak her iki yılda bir oynanması karara bağlandı. İlk Uluslar Ligi, 2018-2022 döneminde oynanacak.

Uluslar Ligi statüsüne göre UEFA'ya üye 54 ülke öncelikle dört küme oluşturacak. Birinci kümede 12, ikinci kümede 12, üçüncü kümede 14, dördüncü kümede 16 ülkenin millî takımları yer alacak. Kümeler sırası ile A, B, C ve D kümeleri olacak.

A Kümesi: Grup 1, 2, 3, 4 - Her grupta üçer ülke

B Kümesi: Grup 1, 2, 3, 4 - Her grupta üçer ülke

C Kümesi: Grup 1, 2 - Her grupta dörder ülke, Grup 3, 4 - Her grupta üçer ülke

D Kümesi: Grup 1, 2, 3, 4 - Her grupta dörder ülke

Ülkeler sadece gruplarındaki diğer ülkelerle içeride ve dışarıda olmak üzere ikişer kez karşılaşacak ve 6 oyun günü sonrasında her kümede dört grupta da maçlar tamamlanacak. Gruplarında sonuncu olan dört ülke bir alt kümeye düşecek, aynı şekilde gruplarında birinci olan dört ülke bir üst kümeye yükselecek. Birinci kümede birinci olan ülkeler arasındaki dörtlü final maçlarının ardından o dönemin Uluslar Ligi şampiyonu belirlenecek.

Uluslar Ligi aynı zamanda Avrupa Futbol Şampiyonası için de küçük bir değişiklik getiriyor. Avrupa Şampiyonası elemeleri eskiden olduğu gibi yine 10 grupta oynanacak ve yine gruplarda ilk iki sırayı alan ülkeler Avrupa Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazanacak. Ama Avrupa Şampiyonası elemelerinde finallere kalacak son dört ülkeyi belirleyen play-off maçları, 2020 elemelerinden başlayarak oynanmayacak. Son dört ülke Uluslar Ligi'nin dört kümesinden gelecek. Kümelerinde Avrupa Şampiyonası finallerine kalamamış ülkeler, kendi aralarında play-off maçları yapacak ve son 4 Avrupa Şampiyonası finalistini belirleyecek.

Bu da aslında Euro finallerinde ülke klasmanına göre ilk 12'den bir, ikinci 12'den bir, 25-38 arasındaki ülkelerden bir, 39-54 arasındaki ülkelerden bir takımı da göreceğimiz anlamına geliyor.

NE ZAMAN OYNANACAK

Dünya Kupası 2018 Elemeleri

Uluslar Ligi 2018-2022 kuraları muhtemelen 2018 Şubat-Mart döneminde çekilecek ve lig Eylül, Ekim, Kasım aylarında ikişer maçla altı maç gününde tamamlanacak. Küme düşecek ve yükselecek ülkeler belli olacak.

Avrupa Şampiyonası elemeleri 2019 Mart, Haziran, Eylül, Ekim ve Kasım aylarında ikişer maçla on maç gününde tamamlanacak ve finallere katılacak 20 ülke belirlenecek.

EURO Finalleri için Uluslar Ligi play-off maçları 2020 Mart ayında oynanacak ve 4 ülke daha EURO finalleri vizesi alacak. EURO finalleri 2020 Haziran ayında oynanacak.

KÜMELER NASIL OLUŞACAK

Ülkeleri kümelere yerleştirmede UEFA Millî Takımlar sıralama sistemi kullanılacak. UEFA bu sıralama sistemini 2008 Mayıs ayında açıklamış, 2012 EURO'da eleme ve final grupları ile 2016 Eleme gruplarının kuralarında kullanmıştı.

Sistem aslında son üç Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası maçlarında oynanan sonuçlar değerlendirilerek ülkelerin millî takımlarını sıralıyor. Dünya Kupası elemelerini düzenleyen kuruluş FIFA olduğu için eleme grupları kuralarında da FIFA klasmanı kullanılıyor ve UEFA Millî Takımlar Sıralama Sistemi yalnızca EURO eleme ve final gruplarında kullanılıyordu. Şimdi Uluslar Ligi gruplar kurası da buna eklenecek ve daha sonra Uluslar Ligi bir şekilde bu sistem içinde değerlendirmeye girecek.

Klasmanın kullanılacağı kura çekimleri Dünya Kupası elemelerinin bitip finallerin beklendiği süreye rastlıyor. 2018 Uluslar Ligi için çekilecek kurada da 2018 Dünya Kupası elemeleri (%40), 2016 EURO elemeleri ve finalleri (%40) ve 2014 Dünya Kupası elemeleri ve finallerinde (%20) alınmış sonuçlar göz önünde buldurulacak.

Şu anda sadece 2014 Dünya Kupası elemeleri ve finallerinde toplanan puanlarla yapılan sıralamaya göre kümeler ve kurada kullanılacak torbalar şöyle:

Küme A

1.Torba

Almanya

Hollanda

Belçika

Yunanistan

2.Torba

Fransa

Portekiz

İsviçre

Bosna-Hersek

3.Torba

Hırvatistan

İtalya

Rusya

İngiltere

Küme B

1.Torba

Ukrayna

İspanya

Romanya

İsveç

2.Torba

İzlanda

Avusturya

Macaristan

Türkiye

3.Torba

Danimarka

Çekoslavakya

Slovenya

Karadağ

Küme C

1.Torba

Sırbistan

İsrail

İrlanda

Polonya

2.Torba

Bulgaristan

Slovakya

Ermenistan

Norveç

3.Torba

Arnavutluk

Litvanya

İskoçya

Moldavya

4.Torba

Galler

Azerbaycan

Küme D

1.Torba

Letonya

Finlandiya

Kuzey İrlanda

Makedonya



2.Torba

Estonya

Lüksemburg

Kıbrıs R.K

Kazakistan



3.Torba

Gürcistan

Malta

Belarus

Liechtenstein



4.Torba

Faroe Adaları

Andorra

San Marino

Cebelitarık



Türkiye şu anda 54 ülke arasında 20. sırada bulunuyor. Tek bir turnuvaya göre sıralamalarda her zaman çarpıklıklar olabilir. İspanya ve İzlanda'nın Türkiye ile birlikte ikinci kümede buluşmaları gibi. 2016 EURO ve 2018 Dünya Kupası elemeleri sonucunda sıralamadaki bu çarpıklıklar da azalacaktır.

UEFA, bu düzenlemeyle hem düşme-çıkma heyecanın hem de millî takımların sıralamalarda sadece kendileri ile hemen hemen aynı değerdeki takımlarla oynamasının çekişmeyi arttıracağını ve millî maçlara ilgiyi yükselteceğini umuyor. Diğer yandan Uluslar Ligi'nin millî takımlar takviminde önemli yer tutması, hazırlık maçlarının sayısının da azalmasına neden olacak.

