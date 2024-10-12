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        Haberler Spor Futbol UEFA Uluslar Ligi’nde 8 karşılaşma oynandı: İspanya, Danimarka'yı tek golle geçti! - Futbol Haberleri

        UEFA Uluslar Ligi’nde 8 karşılaşma oynandı: İspanya, Danimarka'yı tek golle geçti!

        UEFA Uluslar Ligi bugün 8 karşılaşmayla devam etti. İspanya evinde Danimarka'yı ile 1-0 mağlup etti. İşte gecenin sonuçları...

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 23:58 Güncelleme: 12.10.2024 - 23:58
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        İspanya, Danimarka'yı tek golle geçti!
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        UEFA Uluslar Ligi bugün 8 karşılaşmayla devam etti. Gecenin en dikkat çeken karşılaşmasında İspanya evinde Danimarka’yı 1-0 mağlup etti.

        UEFA Uluslar Ligi’nde bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şu şekilde;

        A Ligi Grup 1

        Hırvatistan – İskoçya: 2-1

        Polonya – Portekiz: 1-3

        A Ligi Grup 4

        İspanya – Danimarka: 1-0

        Sırbistan – İsviçre: 2-0

        C Ligi Grup 2

        Litvanya – Kosova: 1-2

        Güney Kıbrıs – Romanya: 0-3

        C Ligi Grup 3

        Bulgaristan – Lüksemburg: 0-0

        Belarus – Kuzey İrlanda: 0-0

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