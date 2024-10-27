Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Diğer UFC 308'de İbo Aslan rakibini 50 saniyede nakavt etti! - Diğer Haberleri

        UFC 308'de İbo Aslan rakibini 50 saniyede nakavt etti!

        İbo Aslan, UFC 308'de Brezilyalı Rafael Cerqueira'yı nakavtla mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 15:08 Güncelleme: 27.10.2024 - 15:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        İbo Aslan'dan UFC'de 50 saniyede nakavt!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türk dövüşçü İbo Aslan, karma dövüş organizasyonu Ultimate Fighting Championship'te (UFC) Brezilyalı Rafael Cerqueira'yı nakavtla mağlup etti.

        Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi kentinde yapılan UFC 308 müsabakasında İbo Aslan ile Cerqueira karşılaştı.

        İbo Aslan, ilk rauntta henüz birinci dakika dolmadan rakibini teknik nakavtla mağlup ederek galip gelmeyi başardı.

        UFC'deki ikinci maçından da galibiyetle ayrılan İbo Aslan, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Abu Dabi, Türk gücünü sevdiniz mi? Bunun başlangıç olduğunu biliyordum. Ellerimde Türk gücü var." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Şimşek açıkladı: Kira sözleşmelerinde e-devlet dönemi
        Bakan Şimşek açıkladı: Kira sözleşmelerinde e-devlet dönemi
        "Terör saldırısı 'tarihi fırsat penceresini' kapattıramaz!"
        "Terör saldırısı 'tarihi fırsat penceresini' kapattıramaz!"
        Genç yaşta olanlar ve ailesinde o hastalık bulunmayanlar: Sizde de çıkabilir!
        Genç yaşta olanlar ve ailesinde o hastalık bulunmayanlar: Sizde de çıkabilir!
        Köpeği boyayıp sattılar!
        Köpeği boyayıp sattılar!
        Netanyahu: İran'daki saldırı kesin ve güçlüydü
        Netanyahu: İran'daki saldırı kesin ve güçlüydü
        Hamaney'den ilk açıklama
        Hamaney'den ilk açıklama
        Lübnanlı iş insanı ve politik danışman Karam Habertürk'te
        Lübnanlı iş insanı ve politik danışman Karam Habertürk'te
        TÜRK-İŞ'ten vergi tarifesinde güncelleme talebi
        TÜRK-İŞ'ten vergi tarifesinde güncelleme talebi
        Beşiktaş'ta genel kurul başladı
        Beşiktaş'ta genel kurul başladı
        Fatma yanlış tedavi kurbanı mı? Güle oynaya gittiği hastaneden cenazesi çıktı
        Fatma yanlış tedavi kurbanı mı? Güle oynaya gittiği hastaneden cenazesi çıktı
        Taraftardan Osimhen’e sürpriz planı
        Taraftardan Osimhen’e sürpriz planı
        Suça sürüklenen çocuk endişesi! Tablo korkuya yol açtı
        Suça sürüklenen çocuk endişesi! Tablo korkuya yol açtı
        Gülşen'in baba acısı
        Gülşen'in baba acısı
        Fenerbahçe, Bodrum FK'yı konuk edecek
        Fenerbahçe, Bodrum FK'yı konuk edecek
        Silahlar susmadan demokrasi gelir mi?
        Silahlar susmadan demokrasi gelir mi?
        Cezasızlık algısı güçleniyor! Adaletsizlik şiddeti körüklüyor
        Cezasızlık algısı güçleniyor! Adaletsizlik şiddeti körüklüyor
        Biliyor muydunuz? Sıcak su torbasının da son kullanma tarihi var
        Biliyor muydunuz? Sıcak su torbasının da son kullanma tarihi var
        Devrime koştular
        Devrime koştular
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Berkin
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Berkin
        'Teklif gelmiyor'
        'Teklif gelmiyor'