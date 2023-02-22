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Haberler Dünya UFO mu casus balon mu? Japonya'da gizemli demir top tartışması - Haberler
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UFO mu casus balon mu? Japonya'da gizemli demir top tartışması

Japonya'da sahil kenarına vuran demir topun ne olduğu araştırılıyor. Yetkililer henüz bir sonuca varamadıklarını söylerken, cismin UFO ya da casus balon olduğu iddiaları ortaya atıldı

UFO mu casus balon mu? Japonya'da gizemli demir top tartışması - Haberler
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The Guardian'da yer alan habere göre, Japon sahil kasabasındaki polis ve bölge sakinleri, plaja vuran büyük bir demir top karşısında şaşkına döndü. Yetkililer bunun ne olduğu hakkında hiçbir fikirleri olmadığını, sadece patlamak üzere olmadığını ifade etti.

Yerel basında çıkan haberlere göre, çapı yaklaşık 1,5 metre olan küre, ülkenin Pasifik kıyısındaki Hamamatsu kentindeki Enshu sahiline vurdu.

Uzmanların, nesnenin içini incelemek için X-ışını teknolojisini kullanıp içinin boş olduğunu tespit etmesinin ardından bunun mayın olabileceğine dair korkular ortadan kalktı.

Haberde Kuzey Kore veya Çin tarafından casusluk faaliyetlerine ilişkin bir kanıtın olmadığı ifade edildi.

BİR KADIN SAHİLDE YÜRÜRKEN FARK ETTİ

Asahi TV'nin bildirdiğine göre, bir kadın bu hafta başlarında yürüyüşe çıktığı sırada kıyıdan sadece birkaç metre ötede kumun üzerinde demir topu fark etti. Yetkililer, bölgeyi kontrol altına aldı ve koruyucu giysiler giymiş uzmanlar bölgeye geldi.

Ancak yapılan araştırmaların sonucunda demir topun ne olduğu ya da nereden geldiği bilgisine ulaşılamadı.

Bazıları da bunun gökten düşen bir UFO olduğuna inanıyordu.

Nesnenin TV görüntüleri, sosyal medyada spekülasyonlara yol açtı ve Japonya'da son yıllarda birkaç Çin casus balonunun görüldüğü hatırlatılarak bundan "şiddetle şüphelendiğini" ifade edildi.

*Haberin görseli Twitter'dan alınmıştır.

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Haberi Hazırlayan : Merve Elmacı

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