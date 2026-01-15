Habertürk
        Ufuk Bayraktar, aylık gelirini açıkladı

        Ufuk Bayraktar, aylık gelirini açıkladı

        7 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Ufuk Bayraktar, mahkemede aylık gelirinin 1 milyon lira olduğunu beyan etti

        Giriş: 15.01.2026 - 08:34 Güncelleme: 15.01.2026 - 08:34
        Aylık gelirini açıkladı
        Ufuk Bayraktar, 21 Ağustos'ta Beyoğlu'nda bir iş yeri sahibini darp ettiği suçlamasıyla 'İş yerinde birden fazla kişiyle birlikte yağma' suçundan 7 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıktı. Duruşma, İstanbul Adliyesi 16. Ağır Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya Ufuk Bayraktar, Volkan Akbaş, şikâyetçi Ahmet P., tanıklar ve taraf avukatları katıldı.

        Ufuk Bayraktar, duruşmada gözyaşlarına hakim olamazken ekonomik durumuyla ilgili beyanı dikkat çekti. Bayraktar, kimlik tespiti sırasında mesleğini 'Sanatçı' olarak belirterek aylık gelirinin 1 milyon TL olduğunu beyan etti.

        Ufuk Bayraktar, duruşmada; "Alkol tüketiminden dolayı sıkıntılar yaşıyorum. Sabah 10.00'dan akşama kadar içerdim. Bu nedenle olayın ayrıntılarına tam olarak hakim değilim. Kesinlikle haraç istemedim, konu yanlış anlaşıldı. Ben sadece Beyoğlu'ndaki gençlere yardımcı olmaya çalışırım, birçok hayır işim olmuştur" dedi. Duruşma, 6 Mayıs'a ertelendi.

        #Ufuk Bayraktar
        #aylık gelir
        #MAAŞ
